London: Protesti proti varčevalnim ukrepom Mayeve

Corbyn napovedal, da bo izsilil nove volitve

1. julij 2017 ob 21:37

London - MMC RTV SLO

Več deset tisoč ljudi je v Londonu protestiralo proti varčevalnim ukrepom vlade premierke Therese May, ki je po slabem rezultatu na parlamentarnih volitvah po mnenju protestnikov izgubila legitimnost.

Protestniki so se zbrali pred sedežem BBC-ja v Londonu. Proti vladi Mayeve so vzklikali slogan "Torijci ven". Spomnili so se na žrtve požara stolpnice, v katerem je domnevno umrlo skoraj 80 ljudi in razvili plakate z napisi "Pravica za Grenfell".

Po minuti molka za žrtve požara in minuti ploskanja za reševalne službe so se protestniki odpravili pred parlament, kjer jih je nagovoril vodja glavne opozicijske laburistične stranke Jeremy Corbyn, ki je napovedal, da bo vlado prisilil v nove volitve, poroča Guardian.

Vodja laburistov je torijce označil za dvolične hinavce, njihova proračunska politika je po njegovem mnenju "brutalna in selektivna do najrevnejših prebivalcev in najbolj siromašnih delov države". Žrtvam požara stolpnice Grenfell je Corbyn obljubil podporo in solidarnost ter požar v stolpnici označil za simbol vsega, kar je v državi šlo narobe zaradi varčevalnih ukrepov.

Organizatorji protestov, Ljudski zbor proti varčevalnim ukrepom, so na svoji spletni strani poudarili, da se je protestiralo za dostojen zdravstveni in izobraževalni sistem, za službe, nastanitve ter boljši življenjski standardi, poroča Independent.

Ločeni protesti na Severnem Irskem

V Belfastu na Severnem Irskem je več tisoč protestnikov zahtevalo pravico do poroke istospolnih parov, saj je Severna Irska edini del Velike Britanije, kjer ta pravica še ni uzakonjena. Gre za kamen spotike med unionisti stranke DUP in katoliško republikansko stranko Sinn Fein.

J. R.