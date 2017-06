Mayeva se je opravičila za odziv na požar v Londonu

Za preživele kupili 68 stanovanj

21. junij 2017 ob 20:36

London - MMC RTV SLO/STA

Britanska premierka Theresa May se je opravičila za odziv oblasti na uničujoči požar londonske stanovanjske stolpnice, v katerem naj bi umrlo 79 ljudi.

Kot je dejala britanska premierka, odziv "ni bil dovolj dober". "Lokalne in nacionalne oblasti niso v zadostni meri zagotovile pomoči ljudem, ko so jo najbolj potrebovali. Kot premierka se opravičujem za ta neuspeh," je dejala Mayeva.

Premierko so med drugim kritizirali, ker se med prvim obiskom prizorišča požara stolpnice Grenfell Tower ni srečala s preživelimi. Ti so se sicer pritoževali tudi zaradi slabe koordinacije uradnega odziva. Zaradi neustreznega odziva so pripravili tudi proteste, na katerih so premierko pozivali k odstopu.

Vlada je sicer sporočila, da so kupili 68 stanovanj za preživele. Obljubili so, da jih bodo namestili v bližini dosedanjega kraja bivanja.

"Stanovalci Grenfell Towerja so doživeli eno najbolj strašnih in travmatičnih izkušenj, kar si jih lahko zamislimo, in naša dolžnost je, da jih podpremo," je povedal minister, pristojen za lokalne zadeve, Sajid Javid.

Stanovanjsko stolpnico v predelu West London je preteklo sredo zajel požar, ki se je iz spodnjih nadstropij hitro razširil vse do vrhnjega 24. nadstropja. Požar so pogasili v treh dneh.

G. V.