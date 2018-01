Luli da Silvi zvišali zaporno kazen in ga izločili iz predsedniške bitke

Posel s Petrobrasom v zameno za prenovo stanovanja

25. januar 2018 ob 07:25

Brasilia - MMC RTV SLO, STA

Brazilsko prizivno sodišče je potrdilo obsodbo nekdanjemu brazilskemu predsedniku Luizu Ignaciu Luli da Silvi zaradi korupcije in kazen z devetih let in pol zapora zvišalo na dvanajst let in en mesec.

Lula da Silva tako verjetno ne bo mogel kandidirati na oktobrskih predsedniških volitvah.

Na prvi stopnji so ga julija lani obsodili na devet let in pol zapora, trije sodniki prizivnega sodišča pa so mu v sredo soglasno kazen še zvišali.

Lula da Silva je pred razglasitvijo odločitve sodišča dejal, da se bo do smrti bojeval "za dostojanstvo Brazilcev". Nekdanji predsednik se bo verjetno pritožil, do takrat pa bo predvidoma ostal na prostosti.

Korupcijska hobotnica v Petrobrasu

Obtožbe zaradi korupcije so bile povezane z gradbenim podjetjem OAS, ki je nekdanjemu predsedniku temeljito prenovilo stanovanje v kraju Guaruja. V zameno je on podjetju priskrbel naročila pri Petrobrasu. Lula da Silva je zanikal obtožbe, da je lastnik stanovanja, in trdil, da je proces politično motiviran.

Lula da Silva je le eden iz vrste vplivnih brazilskih politikov, ki so osumljeni organizacije poneverb v Petrobrasu. Osumljenci sicer prihajajo tako iz njegove leve Delavske stranke kot tudi desnosredinske Stranke demokratičnega gibanja novega predsednika države Michela Temerja ter konservativne Napredne stranke.

Tožilci so trdili, da je 70-letni Lula da Silva tisti, ki je načrtoval veliko korupcijsko shemo, v kateri je mreža menedžerjev, politikov in velikih pogodbenih izvajalcev izropala državno podjetje. Denar se je stekal v strankarske blagajne in na zasebne račune prek mreže podkupnin in napihnjenih pogodb.

Preiskava sheme, imenovana Operacija avtopralnica, je že pretresla brazilsko elito s preiskavami in obtožnicami proti številnim najvidnejšim predstavnikom.

Pridobil mednarodni ugled

Lula da Silva je bil brazilski predsednik med letoma 2003 in 2011. Položaj je zapustil na vrhuncu priljubljenosti in s priznanjem mednarodne skupnosti zaradi uspešnega boja proti revščini v državi. Po anketah uživa podporo 36 odstotkov volivcev, dvakrat večjo kot drugi najbolj priljubljeni kandidat, desničar Jair Bolsonaro.

Zaradi odločitve prizivnega sodišča so po vsej Braziliji potekale demonstracije proti Luli da Silva in v njegovo podporo. Več deset tisoč njegovih podpornikov se je zbralo v kraju Porto Alegre, v Sao Paulu pa so se zbrali tako njegovi nasprotniki kot podporniki.

A. P. J.