Brazilski predsednik Temer preživel glasovanje o nezaupnici

Podpira ga le pet odstotkov Brazilcev

3. avgust 2017 ob 11:26

Brasilia

Brazilski predsednik Michel Temer je na glasovanju o potrditvi obtožnice zaradi korupcije v spodnjem domu parlamenta uspel dobiti podporo več kot tretjine od skupno 513 poslancev in je za nekaj časa varen.

Temer je še pred koncem glasovanja v sredo zvečer dobil podporo 172 poslancev, potreboval pa je 171 glasov. Protikorupcijska gonja, ki je prevzela Brazilijo in je odnesla že eno predsednico, pa še zdaleč ni končana. Tožilec Rodrigo Janot ima v pripravi še eno obtožnico.

Spodnji dom brazilskega parlamenta bo tako najverjetneje do konca meseca opravil še eno podobno glasovanje in vprašanje je, ali bo Temerju takrat znova uspelo, da se obdrži na stolčku. Predsednik namreč po anketah uživa podporo le petih odstotkov Brazilcev.

Rousseffovo na tak način odstavili

Parlament je pred letom dni na podoben način odstavil predsednico države Dilmo Rousseff in sicer z razlago, da je nenamensko porabljala proračunska sredstva. Po njeni odstavitvi je predsednik postal 76-letni Temer, takratni podpredsednik države, ki ga podpira finančna in gospodarska elita. Temer kljub izjemni nepriljubljenosti uspeva z reformami, kot je bilo na primer znižanje pokojninskih ugodnosti in rahljanje delovnih pravil.

V preiskavi so našli posnetek Temerja, kako zagovarja nadaljevanje izplačevanja podkupnine oziroma denarja za molk nekdanjemu predsedniku parlamenta Eduardo Cunhou, ki je bil obsojen na 15 let zapora zaradi korupcije. Cunho bi lahko vpletel še druge, zato se pojavljajo namigi, da so ga podkupili za molk. Preiskava je med drugim še odkrila, da je nekdanji sodelavec Temerja neznano kam nesel kovček s 150.000 dolarji od mesarskega podjetja, ki je dobilo politično pomoč od Temerja. Temer zanika, da bi bil kovček namenjen njemu, a mu tega ne morejo dokazati, ker je policija denar prestregla v tranzitu.

A. P. J.