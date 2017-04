Pariz: Macron in Le Penova na nasprotnih bregovih glede EU-ja

Prvi krog bo 23. aprila, drugi 7. maja

5. april 2017 ob 10:48

Pariz - MMC RTV SLO

Nova delovna mesta, članstvo v EU-ju, islamistični terorizem in morala v politiki so bile ključne teme drugega televizijskega soočenja kandidatov za novega francoskega predsednika. Enajsterica je mnenja, v ospredju so bili napadi na Marine Le Pen, soočala skoraj štiri ure.

Sredinski kandidat Emmanuel Macron, ki velja za favorita v boju za naslednika Françoisa Hollanda, je med drugim voditeljici skrajnodesničarske Nacionalne fronte očital, da njeni predlogi, med njimi odprava evra in zvišanje uvoznih dajatev, vodijo v gospodarsko vojno.

Le Penova je znova izpostavila nevarnost, da bodo islamisti in priseljenci spodkopali francosko nacionalno identiteto, ter se spet zavzela za "inteligentni protekcionizem". "Naj vas spomnim, da ima Švica za kmetijske izdelke uvozne dajatve v višini skoraj 55 odstotkov, Južna Koreja pa 41 odstotkov. In tem državam gre zelo dobro, veliko bolje kot nam, zato je treba vsake toliko govoriti z našimi kmeti, gospod Macron," je bila ostra Le Penova.

"Kar predlagate, je gospodarska vojna, in mi nismo ne Švica ne Južna Koreja. To, kar predlagate, je nacionalizem. Nacionalizem pomeni vojno. To vem. Prihajam iz pokrajine, kjer je polno grobov," je dejal proevropski Macron, ki prihaja iz pokrajine ob reki Sommi.

"Ne pretvarjajte se, da ste nekaj novega, če govorite kot fosili, ki so stari najmanj 50 let," je bila do njega kritična Le Penova, a Macron ji ni ostal dolžan. "Govorite iste laži, kot smo jih od vašega očeta poslušali 40 let."

Kandidati, tokrat je prvič na televizijskem soočenju sodelovalo tudi šest kandidatov, ki imajo najmanjšo podporo, so razpravljali tudi o boju proti terorizmu. Le Penova se je zavzela za ostrejši nadzor mej. "Zdaj je Francija univerza za džihadiste," je dejala. Fillon je po poročanju Le Figaroja poudaril pomen čim širšega sodelovanja v boju proti Islamski državi. "Francija ni žandar sveta in ni poklicana, da bi posredovala na Bližnjem vzhodu, mora pa biti del mednarodne koalicije v boju proti islamističnemu totalitarizmu."

Skrajno levi Jean-Luc Melenchon, ki mu ankete kažejo bolje kot kandidatu socialistične stranke Benoitu Hamonu, se je z Le Penovo spopadel glede vprašanja vere. Le Penova, ki pogosto napada naraščanje islamizma v Franciji, se je pritoževala, češ da v nekaterih mestnih hišah, predvsem posvetnih, ne dovolijo postavitve jaslic. Melenchon ji je zabrusil, naj neha moriti z vero, saj 60 odstotkov Francozov ni vernih, je poročal STA.

Fillon in Le Penova sta bila od kandidata skrajne levice Philippa Poutouja in Nathalie Arthaud deležna ostrih očitkov glede sodnih preiskav proti njima. "Od januarja je kampanja res odlična. Bolj kot kopljemo, več je korupcije, več je goljufanja," je bil oster Poutou, ki je zavrnil skupno fotografiranje kandidatov. Njegove besede so letele na navedbe satiričnega tednika Le Canard Enchaine, ki je prvi obtožil Fillona, da je ženi izplačeval denar za fiktivno delo. Fillon, ki je sprva veljal za glavnega favorita na volitvah, in žena zanikata obtožbe, proti njima pa poteka preiskava.

Kot je znano, je Le Penova izkoristila diplomatsko imuniteto, ki jih pripada kot poslanki v Evropskem parlamentu, in se ni udeležila policijskega zaslišanja. Arthaudova ji je očitala, "da so lahko blagajniki v trgovinah odpuščeni, če ukradejo vavčer. Gre za šokantno nasprotje."

Kandidat socialistov Benoit Hamon je napadel nekdanjega premierja Fillona glede njegovega predloga, da bi zmanjšal število zaposlitev v javnem sektorju za 500.000, s čimer bi se število uslužbencev vrnilo na številko, ki je bila v času premierja Lionela Jospina (1997-2002). Zdaj jih je okoli 5,6 milijona."V celoti se ne strinjam s smerjo, v katero bi François Fillon želel peljati našo državo v prihodnje." Očital mu je, da je uničil državo, zdaj pa da želi pametovati.

Najbolj prepričljiv je bil veteran Melenchon

Javnomnenjska raziskava, narejena po soočenju, je pokazala, da je bil najprepričljivejši politični veteran Melenchon, sledila sta Macron in kandidat konservativcev François Fillon. Sodelujoči v raziskavi so kot najboljši politični program ocenili Macronovega, temu pa sledi Melenchonov. Za od prvega soočenja počasi pridobiva podporo.

Kandidati naj bi se na tretjem soočenju srečali 20. aprila, toda zaradi trditev nekaterih kandidatov, da je soočenje časovno preblizu volitvam, je zdaj njegova izvedba pod vprašajem, poroča Reuters.

V drugi krog Macron in Le Penova?

Javnomnenjske raziskave sicer napovedujejo, da bosta največ glasov 23. aprila prejela Marine Le Pen in Emmanuel Macron, v drugem krogu 7. maja pa naj bi po napovedih gladko zmagal Macron. Toda dejstvo je, da je velik del francoskih volivcev še neodločen, zato bo kampanja napeta vse do volilnega dne.

K. T.