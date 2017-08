Macron bi prebežnike identificiral že v Čadu in Nigru

Ustaviti je treba tihotapce ljudi

28. avgust 2017 ob 21:41

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Francoski predsednik Emmanuel Macron je na vrhu evropskih in afriških voditeljev o migracijah v Parizu predlagal, da bi potencialne prebežnike (azilante), identificirali že v Čadu in Nigru, državah osrednje Afrike.

Koliko ljudem bi na ta način omogočili zakonito pot v Evropo, Macron ni navedel. Macron je gostil srečanje, na katerem so sodelovali nemška kanclerka Angela Merkel, italijanski premier Paolo Gentiloni, predsednik španske vlade Mariano Rajoy, predsednika Čada in Nigra Idriss Deby Itna oz. Mahamadou Issoufou ter predsednik libijske vlade narodne enotnosti Fajez Saradž. Srečanja se je udeležila tudi visoka zunanjepolitična predstavnica EU Federica Mogherini.

Namen srečanja je bil okrepiti sodelovanje z afriškimi državami, da bi zajezili migrantske tokove iz Afrike v Evropo in ljudi odvrnili od nevarne poti na staro celino čez Sredozemsko morje. V sklepni izjavi so voditelji izpostavili nujnost preselitve najbolj ogroženih ljudi, ki potrebujejo mednarodno zaščito, iz Libije v Evropo. Merklova je dejala, da bi moral o tem, kdo bi bil do tega upravičen, odločiti Visoki komisariat ZN za begunce (UNHCR).

Obenem je po mnenju udeležencev srečanja v Parizu treba ustaviti migrantske tokove, ki jih organizirajo tihotapci ljudi. "V nasprotnem primeru bi ljudem poslali napačen signal," je dejala nemška kanclerka.

Merklova je po srečanju napovedala večjo podporo delu UNHCR-ja v Libiji, kar bi ljudem, ki jih danes v nedostojnih razmerah zadržujejo libijske milice, omogočilo humanitarno sprejemljivo prihodnost.

Nemška kanclerka je ob tem še izpostavila povezavo med številom ljudi, ki se podajo na tvegano pot čez Sredozemsko morje, in številom tistih, ki na tej poti izgubijo življenje. To po njenem pomeni, da ima Evropa tudi humanitarno odgovornost, da uredi vprašanje nezakonitih migrantskih poti.

Italijani z Afričani skupaj v boj proti tihotapcem ljudi

Medtem pa se je Italija, ki je po zaprtju t. i. balkanske poti najbolj pod pritiskom prebežnikov, na srečanju z Libijo, Nigrom, Čadom in Malijem v Rimu dogovorila o ustanovitvi posebne skupine za boj proti trgovini z ljudmi in razvojno pomoč v Afriki. Države naj bi poskrbele tudi za boljšo zaščito morskih in kopenskih meja v Afriki. Pri načrtovanju begunskih centrov v Nigru in Čadu naj bi sodelovali tudi Mednarodna organizacija za migracije (IOM) in Visoki komisariat Združenih narodov za begunce (UNHCR), v Libiji pa naj bi obstoječe sprejemne centre za begunce prilagodili mednarodnim humanitarnim standardom. Poleg tega naj bi se s pomočjo Evropske unije podpiralo tudi prostovoljno vračanje afriških migrantov, ki so pravkar prispeli v Evropo, je sporočilo italijansko notranje ministrstvo.

A. V.