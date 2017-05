Macron prisegel kot predsednik Francije

V ponedeljek bo obiskal Berlin

14. maj 2017 ob 12:06,

zadnji poseg: 14. maj 2017 ob 13:14

Pariz - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Emmanuel Macron, ki je pred tednom dni prepričljivo zmagal na predsedniških volitvah, je prisegel kot predsednik Francije. Postal je najmlajši francoski predsednik po drugi svetovni vojni.

39-letni Macron, nekdanji investicijski bankir in gospodarski minister, je na položaju zamenjal Francoisa Hollanda, ki je odšel kot eden najmanj priljubljenih francoskih predsednikov. Hollande je Macrona nasmejan pričakal na rdeči preprogi pred Elizejsko palačo, nato pa sta imela zasebno srečanje o državnih zadevah, kar je vključevalo tudi prenos dostopa do kod za francosko jedrsko orožje.

Po srečanju je Hollande palačo zapustil, Macron z ženo pa se je ob spremstvu častne straže napotil v dvorano z več sto politiki in drugimi vabljenimi gosti, kjer so prebrali uradne izide volitev in ga tudi uradno razglasili za predsednika države.

V svojem prvem predsedniškem govoru je Macron napovedal, da bo poskušal dati nov zagon francoskemu gospodarstvu in premostiti politični razkol v državi. "Delo bo počasno, zahtevno, a je neizogibno," je dejal. "Francozi so izbrali upanje in zmagovalnega duha," je še dodal in zatrdil, da nikakor ne bo odstopal od obljub, ki jih je dal med volilno kampanjo.

Macron naj bi že kmalu sporočil imena svojih sodelavcev. Kot je za tiskovno agencijo Reuters povedal neimenovani vir blizu Macrona, bo že v ponedeljek imenoval kandidata za novega predsednika vlade, dan pozneje pa naj bi bili znani še drugi člani nove vlade.

Medtem je za generalnega sekretarja Elizejske palače, kar je najpomembnejši položaj med predsednikovim osebjem, Macron že imenoval 44-letnega Alexisa Kohlerja, svojega nekdanjega vodjo kabineta, ko je bil gospodarski minister.

Za glavnega zunanjepolitičnega svetovalca pa je imenoval Philippa Etienna, 61-letnega poklicnega diplomata. Etiennovo imenovanje so že pozdravili v kabinetu predsednika Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja.

Že v ponedeljek bo novi francoski predsednik odpotoval na svoj prvi obisk v tujino, in sicer v sosednjo Nemčijo, kjer ga bo pozno popoldne v Berlinu sprejela nemška kanclerka Angela Merkel.

Premagal skrajno desno Marine Le Pen

Macron je kot sredinski kandidat v drugem krogu predsedniških volitev 7. maja s 66,1 odstotka prejetih glasov premagal skrajno desničarko Marine Le Pen, kandidatko Nacionalne fronte.

V politiko je vstopil kot Hollandov svetovalec, nato pa je postal gospodarski minister v njegovi vladi. Lani poleti je iz vlade izstopil in ustanovil lastno politično gibanje Naprej, s katerim namerava nastopiti tudi na junijskih parlamentarnih volitvah.

B. V.