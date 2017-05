Nečakinja Le Penove zapušča politiko; Valls gre k Macronu

Hamon napovedal novo levosredinsko gibanje

10. maj 2017 ob 14:57

Pariz - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Marion Marechal-Le Pen, nečakinja vodje Nacionalne fronte Marine Le Pen, je dejala, da zaradi osebnih in političnih razlogov zapušča politiko.

27-letna Marion Marechal-Le Pen, ki je bila ena najprepoznavnejših obrazov Nacionalne fronte, je v "poslovilnem" pismu, ki ga je v sredo objavil lokalni časopis Le Dauphine Libere, zapisala, da je bila njena odločitev zelo čustvena, a upravičena z osebnimi in političnimi razlogi.

Politike ne zapušča za vedno

"Poznate mojo zgodbo. V politiki sem vse življenje. Pri 27 je čas, da politiko za nekaj časa zapustim. Ne odpovedujem se politiki za vedno, saj ne morem ostati ravnodušna ob trpljenju rojakov," je med drugim zapisala Marechal-Le Penova, ki se ni odrekla le poslanskemu sedežu, temveč je odstopila tudi kot članica regionalnega sveta v regiji Provansa-Alpe-Azurna obala.

Nesoglasja s teto in njenim namestnikom

Z odločitvijo o umiku iz politike je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zadala hud udarec Nacionalni fronti pred junijskimi parlamentarnimi volitvami, nekateri francoski mediji pa ugibajo, da gre morda tudi za nov spor v političnem klanu Le Pen. Marechal-Le Penova je že večkrat dala vedeti, da je nezadovoljna s politiko znotraj Nacionalne fronte, pa tudi z odnosom s teto Marine ter njenim namestnikom Florianom Philippotom, pod vodstvom katerih je stranka postala bolj ljudska.

Po drugi strani je Marine Le Pen pred časom dejala, da je njena nečakinja premalo izkušena, da bi v primeru njene zmage na predsedniških volitvah lahko dobila položaj ministrice. Philippot pa je decembra lani ocenil, da je Marion Marechal-Le Pen v stranki "sama in osamljena".

Marechal Le Penova je ob (začasnem) slovesu pozvala Nacionalno fronto, naj razmisli o razlogih za poraz njene tete na predsedniških volitvah in tudi o prihodnji strategiji stranke.

Valls: Socialistična stranka je mrtva

Medtem pa je nekdanji premier iz vrst socialistov Manuel Valls napovedal, da se bo pridružil gibanju novega francoskega predsednika Emmanuela Macrona, En Marche!. Valls je ob tem dejal, da je socialistična stranka v tej obliki mrtva, a da "njena zgodovina in vrednote" še vedno živijo. "Kandidiral bom za večino na junijskih parlamentarnih volitvah," je pojasnil Valls, ki pa mora za pristop k Macronu oddati še uradno pristopno izjavo, česar še ni storil.

Hamon pozval k ponovni graditvi levice

Predsedniški kandidat francoskih socialistov Benoit Hamon, ki je s 6,4 odstotka izpadel že v prvem krogu, pa je sporočil, da bo ustanovil novo levo usmerjeno gibanje. V sredo je povabil privržence katere koli stranke, naj se mu pridružijo in z njim "ponovno zgradijo" francosko levico. Ob tem je napovedal, da bo še naprej ostal član francoskih socialistov. Ta stranka je sicer v zadnjem času v globoki krizi in se ji na bližnjih junijskih parlamentarnih volitvah napoveduje boleč poraz. Glede na ankete bodo socialisti z zdajšnjih 280 sedežev v parlamentu padli na od 28 do 34 sedežev.

A. V.