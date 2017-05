Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.1 od 27 glasov Ocenite to novico! Macrona čakajo naporni tedni, poleg oblikovanja predsedniške ekipe bo vse sile usmeril v junijske parlamentarne volitve. Foto: Reuters Voditeljica Nacionalne fronte je po objavi izidov čestitala Macronu, hkrati pa v stranki poudarjajo, da ne gre za poraz, temveč da ji je uspelo narediti velik korak naprej - z mislimi so v stranki že na junijskih parlamentarnih volitvah. Foto: Reuters Skrajni levičar Melenchon bo pred junijskimi volitvami krepil svoja prizadevanja, da bi prepričal čim več volivcev. Foto: Reuters Pred Louvrom so podporniki Macrona z navdušenjem pozdravili novega predsednika. Foto: Reuters VIDEO Macronova prepričljiva zm... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Macron res zmagal, a Le Penova podvojila število privržencev

Evropa si je z Macronovo zmago oddahnila

8. maj 2017 ob 07:52

Pariz - MMC RTV SLO

Kljub zmagi Emmanuela Macrona je izid volitev skrb vzbujajoč, kajti dejstvo je, da je Marine Le Pen z Nacionalno fronto na tokratnih volitvah dobila 15 odstotkov glasov več kot njen oče na volitvah 2002 oz. skoraj dvakrat več, opozarja novinarka Manica Janežič Ambrožič.

Dobra poznavalka francoske politike meni, da je to veliko opozorilo Franciji in Evropi. "In tudi na parlamentarnih volitvah kaže, da se bo stranka okrepila in imela okoli 25 mandatov." Ob tem velja omeniti, da je za Le Penovo v 2. krogu glasovalo 2,9 milijona volivcev več kot v 1. krogu. Skupno skoraj 11 milijonov volivcev, kar je dvakrat več, kot jih je leta 2002 glasovalo za njenega očeta Jean-Maria Le Pena v 2. krogu volitev proti Jacquesu Chiracu. Chirac je takrat zmagal z 82,2 odstotka glasov, Le Pen jih je prejel 17,8.

Na volilno nedeljo se je že začela kampanja za junijske parlamentarne volitve, kar je bilo že jasno slišati v govorih nekaterih politikov. Na njih po zdajšnjih projekcijah zelo dobro kaže Macronovemu gibanju En Marche!, ki naj bi po nekaterih napovedih dobil absolutno večino, največji poraz pa se obeta socialistom.

"V bistvu se je že začela predvolilna kampanja za junijske parlamentarne volitve, to se je že čutilo, najbolj pri Le Penovi in Jean-Lucu Melenchonu, ki sta v prvih nagovorih po objavi izidov že jasno nagovarjala volivce in ki bosta zdaj skušala jahati na tem valu jeze pri francoskih volivcih, predvsem tistih, ki niso šli na volišča," pravi Janežič Ambrožičeva in pojasnjuje, da velika neudeležba v 2. krogu predsedniških volitev, volitev se ni udeležila četrtina volivcev, volilna udeležba pa je bila prvič po letu 1969 v 2. krogu nižja kot v 1., kaže, da je veliko Francozov presodilo, da v bistvu nimajo prave izbire. Torej jih ni prepričal ne Macron in ne Le Penova.

Velik poraz obeh tradicionalnih strank

Največji poraženki tokratnih predsedniških volitev sta obe največji stranki, republikanska in socialistična. Prva se je po aferi Françoisa Fillona, ki je veljal za velikega favorita, morala sprijazniti s tem, da Fillon ne bo predsednik, a ima, kot ugotavlja sogovornica, pred junijskimi volitvami vseeno boljši položaj od socialistov. "Republikanci so seveda razočarani, ampak kot kažejo javnomnenjske raziskave, si lahko na junijskih volitvah vseeno obetajo boljši izid kot socialist. Imajo stabilnejšo bazo. Zdaj je še prezgodaj govoriti o mogočih koalicijskih partnerjih, a če Macronov En Marche ne bo dobil večine, bo verjetno oblikoval koalicijo z republikanci." Republikanska volilna baza je relativno zvesta in trdna in stranka naj bi na volitvah osvojila 2. mesto za Macronom.

V precej bolj nezavidljivem položaju so socialisti. "Francoski volivci so nad predsednikovanjem Françoisa Hollanda zelo razočarani in tudi na junijskih volitvah jim kaže zelo slabo. Potrebujejo novega voditelja, a za zdaj na obzorju še ni prepričljivega obraza," ugotavlja novinarska kolegica. Razočaranje nad Hollandom so tudi na volilno nedeljo jasno izrazili vsi vidnejši francoski politiki, z izjemo Macrona.

Pozitivni odzivi na Macronovo zmago tudi na borzah

Azijske borze so ob začetku poslovanja zaznale dvig indeksov: japonski indeks nikkei se je okrepil za dva odstotka, s čimer se je približal najvišji vrednosti v 17-mesecih.

Ob tem Janežič Ambrožičeva opozarja, da se to razočaranje volivcev nad tradicionalnimi strankami kaže tudi v krepitvi obeh skrajnih strank. "Danes za Marine Le Pen ali Jean-Luca Melenchona ne glasujejo samo prepričani skrajni desničarji ali skrajni levičarji, kot je to veljalo še pred nekaj leti, ampak tudi številni volivci, ki bi sicer glasovali za republikance ali socialiste, pa so nad njimi zelo razočarani."

Znani uradni izidi volitev

Po podatkih francoskega notranjega ministrstva je Macron dobil 65,71 odstotka glasov, Le Penova pa 34,83 odstotka. Volilna udeležba je bila nekaj manj kot 75-odstotna.

Macron je po objavi vzporednih izidov v nagovoru pred muzejem Louvre, kjer ga je pričakala večtisočglava množica njegovih navdušenih podpornikov, poudaril, da se bo zavzel za krepitev enotnosti med Francozi in se bojeval proti delitvam med njimi. "Kar predstavljate tukaj pred Louvrom zdaj, je gorečnost, je navdušenje, je energija francoskega ljudstva. Izbrali ste drznost in tej drznosti bomo sledili." Ob tem je dejal, da se zaveda razlik v francoski družbi, za katere je dejal, da jih bo spoštoval, a hkrati ostal zvest nalogi, ki jo je sprejel: varovanju republike, poroča Le Monde. Nagovoril je tudi volivce Le Penove. "V prihajajočih petih letih bom naredil vse, kar je v moji moči, da ne boste imeli več razloga, da bi glasovali za skrajno stranko."

Po noči slavja bo Macron, ki bo prisegel najpozneje v nedeljo, danes že spremljal svojega predhodnika Françoisa Hollanda na slovesnostih ob obletnici konca druge svetovne vojne.

Ksenja Tratnik