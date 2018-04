EU poziva Moskvo in Teheran, naj uporabita svoj vpliv na Damask

Putin opozarja, da bi nadaljnja kršitev Ustanovne listine ZN-a vodila v kaos

16. april 2018 ob 08:14,

zadnji poseg: 16. april 2018 ob 11:40

Pariz,Washington - MMC RTV SLO, Reuters, Radio Slovenija

Evropska unija je Rusijo in Iran pozvala, naj uporabita svoj vpliv na sirsko vlado in pomagata preprečiti nadaljnjo uporabo kemičnega orožja v Siriji. Po besedah britanskega odposlanika pri OPCW-ju je slednja od leta 2014 zabeležila 390 napadov o domnevni uporabi kemičnega orožja v Siriji.

"EU poziva vse države, predvsem Rusijo in Iran, naj uporabijo svoj vpliv pri preprečitvi kakršne koli nadaljnje uporabe kemičnega orožja, predvsem s strani sirske vlade," je po Reutersovem poročanju EU zapisal v komentarjih na sestanek organizacije za preprečevanje kemičnega orožja (OPCW).

Peter Wilson, britanski odposlanik pri OPCW-ju, ki se zaradi domnevnega kemičnega napada v Dumi 7. aprila sestaja na izrednem zasedanju, je dejal, da je organizacija v štirih letih zabeležila več kot 390 domnevno kemičnih napadov v Siriji. Ob tem je članice organizacije pozval k skupnemu ukrepanju. "Če ne bomo odgovornih kaznovali, potem bo to zgolj povečalo možnosti za nadaljnjo barbarsko uporabo kemičnega orožja, v Siriji in drugod."

Razmere v Siriji bodo tudi glavna tema današnjega zasedanja zunanjih ministrov EU-ja. Kot je za Radio Slovenija poročala Erika Štular, je tudi od zunanjih ministrov pričakovati najstrožjo obsodbo ponavljajoče se uporabe kemičnega orožja sirskega režima, podporo ukrepom za preprečevanje teh zločinov in zahteve, da krivci zanje odgovarjajo. Ob tem naj bi ministri podprli tudi osnutek nove francosko-britansko-ameriške resolucije OZN-a, ki vključuje predlog za neodvisno preiskavo za ugotavljanje odgovornih za uporabo kemičnega orožja.

Reuters je pred začetkom zasedanja zunanjih ministrov poročal, da gre pričakovati, da bodo države članice EU-ja poudarile pomen diplomacije in da se ne bodo pridružile ZDA pri uvedbi novih gospodarskih sankcij zoper Rusijo. "Še naprej si moramo prizadevati za premirje in omogočanje dostopa humanitarne pomoči prek Varnostnega sveta, sčasoma pa tudi za mirovni proces," je dejal nizozemski zunanji miniser Stef Blok. "Edina rešitev je mirovni proces prek Varnostnega sveta," je še dejal Blok, ki se je v petek sestal z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom.

Macron: Trumpa sem prepričal, naj ZDA ostanejo v Siriji

V nedeljo je francoski predsednik Emmanuel Macron v okviru skoraj triurnega pogovora ob prvi obletnici svojega predsedovanja v nedeljo dejal, da je prepričal ameriškega predsednika Donalda Trumpa, naj ZDA v Siriji ostanejo dolgoročno. "Pred 10 dnevi je Trump dejal, da se morajo ZDA umakniti iz Sirije. Prepričali smo ga, da je nujno, da ostanejo dolgoročno." Kot je še dejal, je v telefonskih pogovorih Trumpa "prepričal, da moramo omejiti napade na točke, kjer izdelujejo kemično orožje, potem ko so prek tvitov stvari malo ušle iz rok." Po besedah francoskega predsednika so imele zahodne sile "popolno mednarodno legitimnost za ukrepanje v Siriji".

Znova je bil oster do Rusije. Kot je dejal, je ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu očital, da je Rusija soodgovorna za napad. "Ni sama uporabila klora, toda metodično je pripomogla k temu, da mednarodna skupnost ni mogla prek diplomatskih kanalov ustaviti uporabe kemičnega orožja," je bil oster Macron in ob tem poudaril, da napadi na Sirijo v noči na soboto ne pomenijo razglasitve vojne zoper Sirijo. Znova se je zavzel za dialog z vsemi stranmi, tudi Rusijo, da bi našli politično rešitev. Še vedno ima v načrtu tudi obisk Moskve prihodnji mesec.

Bela hiša: Trump si želi čimprejšnje vrnitve vojakov

Na njegove besede so se kmalu odzvali v Beli hiši. "Ameriška misija se ni spremenila - predsednik je jasen, da si želi, da se ameriške sile vrnejo domov čim prej," je v izjavi za javnost dejala tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders. "Odločeni smo popolnoma zlomiti Islamsko državo in ustvariti pogoje, ki bodo preprečili njeno morebitno vrnitev. Ob tem pričakujemo, da bodo naši regionalni zavezniki in partnerji prevzeli večjo odgovornost, tako vojaško kot finančno, za zagotovitev varnosti v regiji. Na začetku aprila je Trump napovedal, da bodo ZDA " zelo kmalu zapustile Sirijo."

Na mizi VS-ja nov predlog resolucije

Varnostni svet bo danes razpravljal o novem predlogu resolucije o preiskavi domnevnega napada s kemičnim orožjem v sirskem mestu Duma. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je sporočil, da bo Moskva preučila predlog resolucije, ki so ga pripravile ZDA, Velika Britanija in Francija.

Putin znova svari pred izbruhom kaosa v mednarodnih odnosih

Ruski predsednik Putin je v nedeljo posvaril, da bi lahko nadaljnji napadi zahodnih sil v Siriji izzvali kaos v mednarodnih odnosih. V telefonskem pogovoru z iranskim voditeljem Hasanom Rohanijem sta se strinjala, da so napadi zahodnih sil škodovali možnostim za dosego politične rešitve sedemletne vojne v Siriji. "Še posebej Putin je poudaril, da bodo takšna dejanja, ki so kršitev ustanovne listine Združenih narodov, če se nadaljujejo, neizogibno privedlo do kaosa v mednarodnih odnosih," so sporočili iz Kremlja.

Ameriška veleposlanica pri ZN-u Nikki Haley je v nedeljo napovedala, da bodo ZDA uvedle nove gospodarske sankcije proti Rusiji, ki bodo uperjene proti podjetjem, ki se po njihovi oceni ukvarjajo z opremo, povezano s kemičnim orožjem.

K. T.