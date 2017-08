Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Premierji Slovaške, Francije, Avstrije in Češke Robert Fico, Emmanuel Macron, Christian Kern in Bohuslav Sobotka na vrhu v Salzburgu. Macron na turneji poleg problematike začasnih delavcev preverja še podporo za druge načrte: glede evropske obrambe, proračuna, migracij in evrskega območja. Foto: EPA VIDEO Macron na turneji po sred... Sorodne novice 100 dni Macrona: Le še tretjina Francozov zadovoljnih s predsednikom Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Macron v Salzburgu povezoval "staro in novo" Evropo

Podjetja v drugo državo letno pošljejo dva milijona delavcev

23. avgust 2017 ob 21:23

Salzburg - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Francoski predsednik Emmanuel Macron je začel tridnevno turnejo po srednje in vzhodnoevropskih članicah Evropske unije, na kateri bo z gostitelji razpravljal predvsem o problematiki t. i. napotenih oziroma začasnih delavcih.

Macron se je uvodni dan v Salzburgu srečal z avstrijskim kanclerjem Christianom Kernom ter premierjema Češke in Slovaške Bohuslavom Sobotko in Robertom Ficom.

Evropska direktiva o napotitvi delavcev v druge članice povezave omogoča, da podjetja iz (revnejših) vzhodnoevropskih držav pošiljajo delavce na začasno delo na bogatejši zahod, kjer pa delavci ne plačujejo davkov in drugih socialnih prispevkov. Poleg tega so plačani po merilih matične države. To vse skupaj po mnenju Francije in Avstrije ustvarja nelojalno konkurenco oziroma gre za socialni dumping.

"Direktiva Evropske unije o napotenih delavcih, kakršna je zdaj, je izdaja evropskega duha. Skupni evropski trg in prost pretok delavcev nista namenjena dajanju prednosti državam, ki zagovarjajo manjše pravice delavcev," je dejal Macron v Salzburgu.

Avstrija deli mnenje s Francijo, vzhodnjaki mu nasprotujejo

Francija se zato zavzema za ostrejša pravila na tem področju, pri čemer želijo časovno obdobje omejiti na eno leto. Za ostrejša pravila se zavzema tudi Dunaj, več vzhodnih držav pa temu nasprotuje. Tam strožja pravila razumejo kot protekcionizem, namenjen izrinjanju njihovih podjetij z zahodnih trgov, je za Televizijo Slovenija poročala Erika Štular.

"V pogovorih smo naredili korak naprej. Računamo, da bo oktobra mogoče doseči kompromis," je po srečanju dejal Macron, ki bo med tridnevno turnejo obiskal še Bukarešto in Varno v Bolgariji. Romunija in Bolgarija sta sicer državi, od koder prihajajo številni začasni delavci. Po podatkih EU naj bi podjetja letno v drugo državo poslala okoli dva milijona delavcev, njihovo število pa narašča že več let. Najpogosteje gre za gradbene delavce.

"Ta sestanek je znamenje, da nočemo delitve na staro in novo Evropo. Ena sama Evropska unija je, nadaljevati moramo skupaj," pa je po vrhu dejal avstrijski kancler Kern.

A. V.