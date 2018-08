Madžarska vlada bo prenehala financirati poučevanje študij spola na univerzah

Viktor Orban napoveduje kulturne in intelektualne spremembe

15. avgust 2018 ob 09:55

Budimpešta - MMC RTV SLO, Reuters

Vodja kabineta madžarskega premierja Viktorja Orbana je v torek dejal, da bo madžarska vlada prenehala financirati univerzitetno poučevanje študij spola. Orban je julija sicer napovedal večje kulturne in intelektualne spremembe v državi.

Vodja kabineta Gergely Gulyas je kot razlog navedel majhno število vpisov, kar bi bilo po njegovih besedah že samo po sebi dovolj, da se te smeri ukinejo, omenil pa je tudi ideološko nasprotovanje vlade.

"Madžarska vlada ima jasno stališče, da so ljudje rojeni bodisi kot moški bodisi kot ženske. Živijo, kakor menijo, da je najbolje, onkraj tega pa Madžarska ne želi porabljati javnih sredstev za izobraževanje na tem področju," je dejal.

Predmete študij spola se poučuje na državni univerzi ELTE in na Centralnoevropski univerzi, ki sta med najboljšimi univerzami na Madžarskem. Gulyas je dejal, da bodo študenti in študentke, ki so že vpisani, lahko študij končali, vlada pa bo te predmete prenehala financirati z naslednjim akademskim letom.

Ta predlog se je v madžarskih medijih pojavil prejšnji teden in sprožil nasprotovanje fakultete za družbene vede univerze ELTE. Dekan Gabor Juhasz je dejal, da jih "skrbi, ker je namen predloga ukiniti predmet, ki se ukvarja z družbenimi odnosi med moškimi in ženskami, spolno neenakostjo in vprašanji družine ter demografije".

Na ELTE-ju še niso podali celotnega števila študentov in študentk, ki so se vpisali v to smer. Lani se je za magistrski študij prijavilo 10 ljudi, čeprav je univerza načrtovala 18 vpisanih študentov in študentk.

Orbanovi podporniki proti "prevladi levičarjev"

Reuters poroča, da želijo Orbanovi podporniki premik v smeri konservativnih vrednot in konec, kot temu pravijo, prevlade levičarjev in liberalcev v umetnosti, znanosti in izobraževanju.

Ukrep zoper študije spola je eden od prvih takšnih konkretnih vladnih politik. Drugi ukrep je zmanjšanje neodvisnosti Madžarske akademije znanosti v alokaciji javnih sredstev za raziskovanje.

Reuters navaja provladni dnevnik Magyar Idok, ki je v komentarju pozdravil vladni načrt. Liberalci so že povzročili nepopravljivo škodo za duše generacij, ki so odraščale v preteklih desetletjih, piše v dnevniku. "Z njimi se moramo spopasti brez kompromisa in doseči popolno zmago, sicer nas bodo uničili," je zapisal sociolog Balint Botond.

B. V.