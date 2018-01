Kurdi v Kölnu protestirajo proti turški ofenzivi v Siriji

Protesti tudi v Veliki Britaniji

27. januar 2018 ob 16:56,

zadnji poseg: 27. januar 2018 ob 19:08

Köln,London - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Približno 20.000 pripadnikov kurdske skupnosti v Nemčiji se je zbralo na ulicah Kölna v protest proti turški vojaški ofenzivi proti Kurdom v Siriji. Policija je popoldne shod prekinila zaradi uporabe podob prepovedane Kurdske delavske stranke (PKK).

Kurdi so na transparente med drugim napisali "Svoboda Kurdistanu" in "Sram te bodi, Evropa!". Številni udeleženci so nosili zastave ali vihrali z zastavami v Turčiji prepovedane Kurdske delavske stranke (PKK) in podobami njenega voditelja Abdullaha Öcalana. Ker kljub opozorilom tega niso prenehali, je policija posredovala in v popoldanskih urah shod prekinila.

Simboli PKK-ja in njenega zaprtega voditelja so tudi v Nemčiji prepovedani in veljajo za kaznivo dejanje. Kot je navedla policija, so zasegli zaboje prepovedanega materiala, dva človeka pa so priprli, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Tako kot Turčija tudi Evropska unija PKK obravnava kot teroristično skupino.

V Nemčiji živi okoli milijon Kurdov in tri milijone ljudi turških korenin. Med pripadniki obeh skupnosti je od začetka turške ofenzive izbruhnilo že več konfliktov, več turških mošej po državi je bilo tudi tarča vandalizma. Lokalne oblasti so zato opozarjale na morebitna trenja med shodom, zaradi česar je bilo pripravljenih tudi 2.000 policistov.

Protest je organizirala kurdska organizacija NAV-DEM, ki jo nekateri povezujejo s Kurdsko delavsko stranko (PKK).

Protesti tudi na Dunaju in v Londonu

O protestu proti operaciji Oljčna vejica, na katerem je sodelovalo več tisoč udeležencev, poročajo tudi z Dunaja. Shod je sprva potekal mirno, nato pa so izbruhnili manjši spopadi, domnevno med protestniki in podporniki turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Kurdska skupnost je protestirala tudi v Londonu in drugih mestih Velike Britanije, poroča kurdska medijska mreža Rudaw. Tamkajšnji Kurdi britansko vlado pozivajo, naj pritisne na Turčijo in spregovori v podporo Afrinu.

Nekdanji škotski premier in zdajšnji poslanec škotske lordske zbornice Jack McConnell je po poročanju Rudawa dejal, da svet Kurdom dolguje podporo po tem, kar so naredili proti IS-ju.

Teden dni "Oljčne vejice"

Turčija je pred tednom dni začela operacijo "Oljčna vejica" proti milici sirskih Kurdov YPG. Milica je sicer eden ključnih zaveznikov mednarodne koalicije z ZDA na čelu v boju proti skrajni skupini Islamska država (IS).

J. R.