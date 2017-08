Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Potres je poškodoval tudi nekaj cest. Foto: Reuters Sorodne novice Hud potres v Sečuanu - mrtvih do sto ljudi? Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Med žrtvami potresa v Sečuanu tudi šest turistov

Tla se na Kitajskem še tresejo

9. avgust 2017 ob 08:39

Čengdu - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Število žrtev torkovega potresa z magnitudo 7, ki je prizadel kitajsko jugozahodno provinco Sečuan, se je povzpelo na 13, med njimi je šest turistov. 175 ljudi je poškodovanih.

Žarišče potresa je bilo 280 kilometrov severno od Čengduja. Kitajske oblasti so se v torek zbale, da bo število žrtev preseglo sto, a ker so se tla stresla na redko poseljenem in goratem območju, se njihovi strahovi niso uresničili. Poškodovanih pa je več kot 130.000 hiš. Območje je za nekaj časa ostalo brez električne energije, na pomoč prizadetim so prišli vojaki in gasilci.

Med žrtvami je tudi šest turistov, ki so bili na ogledu v nacionalnem parku Jiuzhaigou, kjer je bilo žarišče potresa. Na varno so morali umaknili tudi 31.500 turistov, kar je privedlo do prometnih zamaškov. Omenjeni park velja za enega najbolj znanih kitajskih nacionalnih rezervatov in je tudi pod zaščito Unesca.

Območje Sečuana pogosto stresejo potresi. V katastrofanem potresu leta 2008 je umrlo kar 70.000 ljudi.

S Kitajske so v sredo zjutraj po krajevnem času poročali o še enem potresu, tokrat z magnitudo 6,6, vendar na redko poseljenem severozahodnem območju regije Šindžjang blizu meje s Kazahstanom. Za zdaj ni poročil o žrtvah ali ranjenih.

A. P. J.