Merklova in Macron bosta delala za močno Evropo

Julija skupna seja nemške in francoske vlade

15. maj 2017 ob 20:33

Berlin - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Nemška kanclerka Angela Merkel in novi francoski predsednik Emmanuel Macron sta se na srečanju v Berlinu strinjala, da si bosta prizadevala za še globlje povezano, močnejšo Evropsko unijo.

Macron je Merklovo obiskal dan po prevzemu položaja francoskega predsednika. "Nemčiji bo šlo dolgoročno dobro le, če bo šlo dobro tudi Evropi. In Evropi bo šlo dobro le, če bo Francija močna," je na skupni novinarski konferenci v Berlinu dejala gostiteljica Merklova in pojasnila, da bosta imeli nemška in francoska vlada julija skupno sejo, na kateri bosta razpravljali o najpomembnejših političnoekonomskih vprašanjih v Evropi ta hip.

Pripravljenost na spremembe temeljnih pogodb

Macron pa je med drugim povedal, da si želi boljše zaščite evropskih delavcev in da je treba biti pripravljen tudi na možnost sprememb temeljnih pogodb o Evropski uniji, na kar je pripravljena tudi Merklova, a le če bo to smiselno in potrebno zaradi reforme evroobmočja.

Zavrnil očitke o "kolektivizaciji" dolgov

Macron je zavrnil namigovanja nemških medijev, da si prizadeva za to, da bi se dolgovi posameznih držav evrskega območja spremenili oziroma združili v skupni dolg evrskega območja: "Nikoli nisem zagovarjal ideje evroobveznic." Macron je namreč med predvolilno kampanjo predlagal ločen proračun za območje evra, finančnega ministra in celo parlament, za kar bi bilo treba spremeniti pogodbe EU-ja.

Macron: Več pragmatizma in manj birokracije

"Vesel sem, da lahko kreiramo skupne načrte za prihodnost Evropske unije in evroobmočja. Kratkoročno pa lahko sodelujemo na številnih področjih, kot sta skupna azilna politika ali dvostranska trgovina. Vse to bo imelo vpliv na naše državljane. Potrebujemo več pragmatizma, manj birokracije in Evropo, ki bo ščitila svoje državljane," je zatrdil Macron in obljubil, da se bo njegova vlada posvetila vprašanju visoke brezposelnosti, ki je državi ni uspelo rešiti zadnjih 30 let.

Sili za vidnejšo in močnejšo Evropo

Francija in Nemčija se po njegovih besedah soočata s pohodom populistov, zato morata še tesneje sodelovati. Pozval je k "zgodovinski rekonstrukciji" Evrope. Merklova je povedala, da je Nemčija pripravljena tesneje sodelovati s Francijo pri obrambni politiki in skladnejši evropski zunanji politiki, s katero bi Evropa postala vidnejša in močnejša. Evropski sili želita dati novo spodbudo sodelovanju in nov zagon francosko-nemški osi, je dodala nemška kanclerka.

A. V.