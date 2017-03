Merklova po srečanju s Trumpom: Bolje, da govorimo drug z drugim kot drug o drugem

Prvo srečanje za vzpostavljanje osebnih odnosov

Nemška kanclerka Angela Merkel se je v Beli hiši prvič sestala z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, v ospredju njunih pogovorov pa sta bila gospodarsko sodelovanje in Nato.

Nemška kanclerka je na tiskovni konferenci po srečanju dejala, da se nadeja, da bodo EU in ZDA nadaljevali pogovore o trgovinskem sporazumu, in Trumpu ponovila, da mora Nemčija uresničiti zahteve glede financiranja Nata. Ob tem je dodala, da sta s Trumpom razpravljala tudi o Afganistanu in nadaljevanju misije v tej še vedno nemirni državi, dotaknila pa sta se tudi odnosov z Rusijo. Kot je dejala nemška kanclerka, se morajo odnosi z Moskvo izboljšati, toda še prej je potrebno razrešiti situacijo v Ukrajini.

"Pogovarjala sva se tudi o temah, o katerih se ne strinjava, toda skušala sva približati stališča in najti kompromis, ki je v prid obema stranema," je dejala Merklova.

Trump je med drugim dejal, da ne verjame v politiko izolacionizma, hkrati pa poudaril, da je prepričan, da mora biti trgovinska politika pravična. Znova je poudaril trdno podporo ZDA Natu in Merklovo pozval, naj Nemčija ter ostale zaveznice izpolnijo svoje finančne nalogu v okviru članstva.

Na vprašanje, ali kdaj obžaluje vsebino svojih tvitov, je dejal, da le redkokdaj. Vprašanje se je navezovalo na njegove trditve, da so mu po ukazu njegovega predhodnika Baracka Obame med lansko predsedniško kampanjo prisluškovali. "Vsaj nekaj imava skupnega," je dejal, s čimer naj bi namignil, da so v času Obamovega predsedovanja ameriške obveščevalne službe prisluškovale nemški kanclerki.

Prestavljeno srečanje

Srečanje bi moralo sprva potekati v torek, a so ga zaradi snežnega neurja preložili na petek. Merklova in Trump bosta najprej vzpostavila osebne odnose. Kot je dejala Merklova v ponedeljek, bo moto srečanja, da je pogovor z nekom pomembnejši kot pogovor o nekom.

Nemčija se je ponovno izrekla proti protekcionizmu, ki ga Trump zagovarja. ZDA se sicer še niso dokončno odločile, ali bodo odstopile od prostotrgovinskega sporazuma z EU (TTIP). Merklovo pa so v ponedeljek predstavniki nemške industrije ponovno pozvali, naj zagovarja ohranitev prostega trga.

Merklova pa je v preteklosti večkrat poudarila, da so ZDA za Nemčijo najpomembnejši partner. Tudi iz Bele hiše so v zadnjem času sporočili nekaj lepih besed o Nemčiji, čeprav je bil Trump med volilno kampanjo precej kritičen do Merklove, predvsem glede begunske politike in izdatkov za obrambo.

