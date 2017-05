Merklova se ne boji vmešavanja Rusije v nemške volitve

Govorila predvsem o Siriji in partnerstvu

2. maj 2017 ob 17:29

Moskva - MMC RTV SLO/STA

Nemška kanclerka Angela Merkel se je ob začetku srečanja z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom v Sočiju v Rusiji zavzela za sodelovanje med Berlinom in Moskvo.

"Rusija je seveda pomemben partner," je dejala Merklova že pred začetkom pogovora v črnomorskem letovišču Soči. Putin se je pridružil Merklovi v ideji poglobljenega sodelovanja med državama. "Kljub znanim političnim težavam je Nemčija eden izmed vodilnih mednarodnih partnerjev," je dejal.

Dobršen del pogovora je bil namenjen krizama v Siriji in Ukrajini. Putin se je zavzel za nadaljevanje mirovnega procesa v Ukrajini in pozval k neposrednim pogovorom vpletenih strani. Izrazil je še upanje, da se bo nadaljeval format pogovorov med Nemčijo, Francijo, Rusijo in Ukrajino tudi po predsedniških volitvah v Franciji.

Tudi Merklova je poudarila pomen mirovnega dogovora iz Minska. "Pomanjkljivosti so v izvedbi in ne v dogovoru," je dejala in priznala, da je proces za politično rešitev mučen, napredek pa je viden le v majhnih korakih.

Merklova je Putina še pozvala, naj ob navedbah o mučenju homoseksualcev v Čečeniji pomaga zaščititi pravice istospolnih. Merklova je na skupni tiskovni konferenci s Putinom dejala, da je prejela "negativna poročila o tem, kako se ravna s homoseksualci, še posebej v Čečeniji". "Predsednika Putina sem prosila, naj izkoristi svoj vpliv in razrahlja obravnavo homoseksualcev v državi," je povedala kanclerka.

Ruskega vmešavanja se ne boji

Po srečanju sta se oba strinjala, da je treba okrepiti tudi premirje v Siriji. Merklova je dodala, da si je treba prizadevati predvsem za t. i. koncept varnih območij, Putin pa je poudaril, da sirskega spora ni mogoče rešiti brez ZDA.

Kar se tiče morebitnega vmešavanja Rusije v nemške parlamentarne volitve, pa je Merklova dejala, da se tega ne boji, da pa bodo primerno ukrepali, če bi se zgodilo kaj takega. "Je pa kibernetski kriminal danes mednarodni izziv," je še dodala. Putin je domneve o vmešavanju zavrnil. Dejal je, da se še nikoli niso vmešali v politične procese drugih držav in dodal, da pričakujejo to tudi od drugih držav na prihajajočih volitvah v Rusiji leta 2018.

Srečanje sta voditelja izkoristila tudi za pogovor o osrednjih temah vrha 20 najpomembnejših svetovnih gospodarstev (G20), ki bo julija v Hamburgu v Nemčiji.

Merklova je znova na obisku v Rusiji prvič po dveh letih. Odnosi med Berlinom in Moskvo so zaostreni od marca 2014, ko je Rusija od Ukrajine anektirala Krim. Nemška kanclerka je ruske oblasti razjezila predvsem z zavzemanjem za uvedbo sankcij EU-ja proti Rusiji zaradi nezakonite priključitve polotoka. Voditelja držav sta se sicer v vmesnem času srečevala tudi ob robu različnih mednarodnih dogodkov, večkrat pa sta govorila tudi po telefonu.

K. S.