Nemčija in Savdska Arabija za vojaško sodelovanje med državama

Angela Merkel na obisku v Riadu

30. april 2017 ob 17:18

Riad - MMC RTV SLO/STA

Nemška kanclerka Angela Merkel je na obisku v Savdski Arabiji. Ob robu obiska sta Berlin in Riad podpisala sporazuma o vojaškem in policijskem sodelovanju. Nemška vojska bo tako med drugim v Nemčiji urila vojake iz Savdske Arabije.

Koliko savdskih vojakov in na katerih področjih naj bi vojski sodelovali, še ni znano.

Namestnik savdskega ministra za gospodarstvo Mohamed Al Tuvajdžiri je sicer tik pred obiskom Merklove v pogovoru za nemški časopis Spiegel napovedal, da Savdska Arabija od Nemčije ne bo več naročala novega orožja in tako nemški vladi ne bo več povzročala težav s tem.

Kot je pojasnil, je razlog za odpoved nabave orožja v želji Riada, da poglobi sodelovanje z Berlinom. "Odnosi z Nemčijo so za nas pomembnejši kot spor zaradi izvoza orožja," je dejal. Dodal je, da si Riad želi, da bi Nemčija postala eden izmed najpomembnejših gospodarskih partnerjev Savdske Arabije.

V Nemčiji so orožarski posli z ultrakonservativno savdsko monarhijo sporni že več let. Vsa savdska naročila tankov, orožja in vojaške opreme mora vlada odobriti posamično.

Sporno posredovanje v Jemnu

Savdska Arabija je na čelu vojaškega posredovanja v Jemnu, v okviru katerega bombardirajo vojaške položaje uporniških šiitskih Hutijev, pri tem pa prihaja tudi do številnih žrtev med civilisti. Zaradi posredovanja v Jemnu je Savdska Arabija deležna številnih kritik mednarodne skupnosti. Organizacija za varstvo človekovih pravic Amnesty International državo obtožuje tudi vedno večjih kršitev človekovih pravic.

Merklova se je v Riadu na kosilu že srečala s kraljem Salmanom. Njeni pogovori s savdsko kraljevo hišo so sicer osredotočeni na boj proti terorizmu, podnebne spremembe, pravice žensk (Merklova je pred kralja stopila nepokrita in v hlačah) in julijski vrh 20 najrazvitejših držav sveta (G20) v Hamburgu.

