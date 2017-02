Mike Pence v Bruslju "poglablja odnose" in gradi partnerstvo

Obiskal bo tudi sedež Nata

20. februar 2017 ob 07:47,

zadnji poseg: 20. februar 2017 ob 13:18

Bruselj - MMC RTV SLO/Reuters

Ameriški podpredsednik Mike Pence se je iz Münchna odpravil v Bruselj, kjer se je srečal z voditelji evropskih institucij, popoldne ga pričakujejo na sedežu Nata.

Ob prihodu v Bruselj se je Pence najprej srečal z visoko zunanjepolitično predstavnico EU-ja Federico Mogherini, po srečanju pa dejal, da je zelo hvaležen, ker se je imel priložnost z njo srečati in skupaj iskati načine, kako bi lahko poglobili odnose z Evropsko unijo.

Mogherinijeva je ob tem opomnila, da imajo Evropejci in Združene države veliko odprtih tem in da pogovori o tem, kako jih reševati, že potekajo. Pozneje je poudarila še, da sta imela "odprt in topel pogovor", v katerem je ameriškemu predsedniku zagotovila "veliko pripravljenost EU-ja, da še naprej gradi močno partnerstvo z ZDA, na podlagi jasnih vrednot in interesov".

Pozneje se je Pence srečal tudi s predsednikom Evropskega sveta Donaldom Tuskom in mu zagotovil: "Danes je moj privilegij, da v imenu predsednika Trumpa zagotovim, da so ZDA pripravljene še naprej sodelovati z Evropsko unijo." Nato pa nadaljeval: "Ne glede na naše razlike naši celini delijo isto dediščino, iste vrednote in, najpomembneje, željo po miru in blaginji. In tem ciljem ostajamo zvesti."

Srečanje je bilo "resnično potrebno za vse"

Tusk je po njunem "iskrenem" pogovoru poudaril, da je bilo to srečanje "resnično potrebno za vse", saj je bilo izrečenih preveč novih, včasih presenetljivih mnenj, da bi se lahko pretvarjali, da je vse tako, kot je bilo. Tusk je Penceu zastavil tri vprašanja: ali se ZDA strinjajo o pomenu ohranitve obstoječega mednarodnega reda, o pomenu skupne varnosti v okviru zveze Nato in ali lahko evropska stran računa na "nedvomno podporo" ZDA ideji o združenem EU-ju. Odgovor na vsa ta vprašanja je bil po Tuskovih besedah "da".

Tako Tusk kot predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, s katerim se je Pence sešel zatem, sta izpostavila pomen združenega EU-ja za ZDA. Svetovna stabilnost je odvisna od dobrih odnosov med ZDA in EU-jem, ZDA potrebujejo močan, združen EU, je poudaril Juncker.

S Stoltenbergom o datumu zasedanja Nata

Pozneje se bo Pence srečal še z generalnim sekretarjem Nata Jensom Stoltenbergom, s katerim se naj bi dogovorila o datumu zasedanja voditeljev zavezništva. Ameriškega predsednika Donalda Trumpa v Bruslju pričakujejo konec maja, v ospredju tako rekoč vseh nastopov ameriških predstavnikov pa je izpostavljanje Nata in čezatlantskih vezi v tej organizaciji, je poročal dopisnik RTV Slovenija iz Bruslja Matjaž Trošt.

Poseben vrh Unije z ZDA si ob tej priložnosti obetajo tudi v EU-ju. Voditelja Evropske komisije in Evropskega sveta, Jean-Claude Juncker in Donald Tusk, sta namreč Trumpa povabila v Bruselj takoj po njegovi izvolitvi. O Evropski uniji predsednik Trump sicer ni imel pretirano prijaznih besed - pred časom je pozdravljal načrtovano ločitev Velike Britanije od Unije in napovedal izstope še drugih članic. Poleg tega je Trump postavil pod vprašaj niz mednarodnih dogovorov, kot sta iranski jedrski sporazum in pariški podnebni dogovor.

Trump do zdaj ni kazal naklonjenosti Uniji

Pence bo prvi predstavnik predsednika Trumpa, ki se bo sešel z voditeljema komisije in sveta, Junckerjem in Tuskom. Ta je stališča Donalda Trumpa pred tedni postavil ob bok siceršnjim zunanjim grožnjam Evropski uniji. Velik del Trumpovih izjav je administracija že ublažila. Vodja Pentagona James Mattis je pretekli teden na zasedanju obrambnih ministrov zveze Nato izpostavil, da ZDA ostajajo zavezane čezatlantski povezavi in da je peti člen severnoatlantske pogodbe o skupni obrambi nedotakljiv.

Ameriški podpredsednik Pence je konec tedna v Münchnu poudaril, da je podpora administracije Natu neomajna in da ZDA ostajajo največja zaveznica Evrope.

T. K. B.