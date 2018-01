Mjanmar: V zvezni državi Rakajn spopadi med policijo in etnično skupino Arakancev

V Mjanmaru 135 uradno priznanih etničnih skupin

17. januar 2018 ob 19:46

Rakajn - MMC RTV SLO, Reuters, STA

V mjanmarski zvezni državi Rakajn se je torkovo praznovanje 223. obletnice konca budistične dinastije Arakan sprevrglo v nasilje, pri čemer je mjanmarska policija ubila najmanj sedem ljudi, še 13 je ranjenih.

Med praznovanjem obletnice se je v torek pred vladnimi poslopji v nekdanji prestolnici pokrajine Rakajn, mestu Mrauk U, zbralo približno štiri tisoč protestnikov budistične vere, ki so zahtevali suverenost države Rakajn. Organizacijski odbor proslave je sporočil, da dogodek ne more potekati pred nekdanjo palačo, ker gre za arheološko pomemben kraj, kar je sprožilo izbruh nasilja.

"Varnostne sile so od množice zahtevale, naj se razide, in v zrak izstrelile gumijaste naboje, vendar se množica ni razšla, zato je policija začela streljati s pravimi naboji," je povedal tiskovni predstavnik mjanmarske policije Mjo Soe. Sedem ljudi je bilo ubitih, 13 pa ranjenih, je dodal in povedal, da je bilo pri metanju kamenja ranjenih tudi 20 policistov.

Združeni narodi v Mjanmaru so oblasti pozvali, naj preučijo morebitno "nesorazmerno uporabo sile ali drugih nedovoljenih sredstev v incidentu", in varnostnim silam naročili, naj delujejo zadržano in se izognejo nasilju. Mrauk U leži nekaj deset kilometrov od središča nasilja nad pripadniki muslimanske manjšine Rohinga, ki so zaradi tega množično zbežali v sosednji Bangladeš.

Budistični Rakajnci, znani tudi kot Arakanci, so potomci kraljestva Arakancev na območju Bengalskega zaliva. Arakansko kraljestvo je bilo nekoč pomembna točka na svilni poti. Rakajnci s 3,3 milijona predstavljajo okoli pet odstotkov celotne mjanmarske populacije.

Tako Arakanci kot Rohingi so ena izmed 135 uradno priznanih etničnih manjšin v Mjanmaru. Vse od mjanmarske neodvisnosti izpod britanskega jarma leta 1947 si več deset etničnih skupin prizadeva za neodvisnost.

Milijon Rohingov v Bangladešu

Oblasti Bangladeša so medtem sporočile, da so v centrih ob meji našteli več kot milijon Rohingov, kar je več od dozdajšnjih ocen ZN-a. "Do zdaj smo registrirali 1.004.742 Rohingov. Dali smo jim biometrične registracijske kartice," je povedal predstavnik bangladeške vojske Saidur Rahman, ki vodi registracijo pripadnikov muslimanske manjšine. Več tisoč jih še niso registrirali.

Po ocenah ZN-a sicer na območju meje z Mjanmarom živi 962.000 Rohingov. Med njimi je tudi 655.000 tistih, ki so po ocenah ZN-a od avgusta lani zbežali pred nasiljem v zvezni državi Rakajn. ZN je to nasilje označil za etnično čiščenje. Mjanmar in Bangladeš sta se sicer dogovorila, da bodo vrnitev pripadnikov muslimanske manjšine Rohinga v Mjanmar izvedli v dveh letih. Kdaj jih bodo začeli vračati, še ni jasno.

J. R.