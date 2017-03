Moskva: Na protikorupcijskem shodu aretirali vodjo opozicije Navalnega

Navalni ne bo mogel kandidirati prihodnje leto

26. marec 2017 ob 14:38,

zadnji poseg: 26. marec 2017 ob 17:31

Moskva - MMC RTV SLO/STA

Vodilni ruski opozicijski politik Aleksej Navalni je bil v Moskvi aretiran na protikorupcijskem shodu, ki ga je organiziral. Poleg Navalnega so priprli še okoli 130 protestnikov. Na ulicah ruskih mest se je na protestih zbralo več tisoč ljudi.

Navalni je k demonstracijam pozval po objavi poročila, v katerem ruskega premierja Dmitrija Medvedjeva obtožuje, da prek tajnih mrež neprofitnih organizacij vodi nepremičninski imperij. Video o poročilu si je na Youtubeu ogledalo že več kot 11 milijonov ljudi, medtem pa se Medvedjev na obtožbe še ni odzval.

Obv aretaciji Navalnega so protestniki obkrožili policijsko vozilo, v katerega so ga strpali, ter vzklikali "Sramota!" in "Izpustite ga!". "Ljudje, v redu sem, pojdite naprej," je prek Twitterja iz vozila sporočil opozicijski voditelj in svoje podpornike pozval k nadaljevanju demonstracij.

"Rusija brez Putina"

Na Puškinovem trgu v Moskvi se je medtem zbralo med 3.000 in 4.000 ljudi, ki so vzklikali "Rusija brez Putina" in "Rusija bo svobodna". "Vsa država je utrujena od tako obsežne korupcije," je povedala 50-letna Natalija Demidova in dodala, da bi moral Medvedjev odstopiti.

Proteste v Moskvi je sicer spremljalo več deset policijskih vozil in številni policisti, območje pa je preletaval tudi helikopter.

Protestniki so se zbrali tudi v drugih ruskih mestih. V Novosibirsku se je protestov udeležilo okoli 2.000 ljudi, v Sankt Peterburgu okoli 4.000, po 1.500 pa naj bi jih bilo v Krasnojarsku in Omsku v Sibiriji.

Kot je pred protesti na svoji spletni strani zapisal Navalni, naj bi se na ulice odpravili v 99 ruskih mestih, pri čemer jih 72 mestne oblasti niso dovolile. Kot razlog so med drugim navedli čiščenje cest in tudi, da so že prijavljena provladna zborovanja. Tako je danes policija pridržala številne protestnike, ki so se udeležili prepovedanih shodov.

Navalni - kompleksna opozicijska figura

40-letni Navalni, odvetnik, aktivist in politik, ki si je široko bazo podpornikov postavil s svojim blogom in karizmo, je znan zaradi svoje protikorupcijske kampanje, uperjene zoper visoke uslužbence blizu Kremlju.

Zaradi predhodne obsodbe v primeru, za katerega sam pravi, da je spolitiziran, ne sme kandidirati na predsedniških volitvah proti Vladimirju Putinu prihodnje leto. Februarja je sodišče za Navalnega odločilo, da je kriv oškodovanja državnega podjetja. Kritiki obsodbe pravijo, da so skušale oblasti s procesom onemogočiti kandidaturo Navalnega, ki ga njegovi privrženci in del mednarodne skupnosti označuje za političnega zapornika.

A, roko na srce, tudi Navalni, ki uživa visoko podporo Zahoda, ni povsem brez grehov, ruski liberalci pa imajo do njega velike zadržke. Tako se je med drugim v preteklosti (celo kot govorec) udeležil protestov neonacistov in skinheadov v Moskvi (ob tem je kot argument navedel, da so ljudje pač frustrirani in tako izživljajo svoje frustracije nad Putinovo vlado), bil pa je tudi večkrat fotografiran v družbi znanih ruskih skrajnih desničarjev. In ob neki priložnosti je kavkaške borce temnejše polti primerjal kar s ščurki: "Ščurke lahko ubiješ s copato, za ljudi pa priporočam pištolo."

B. V., K. S.