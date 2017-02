Ruski opozicijski politik Navalni tudi drugič obsojen kraje gradbenega lesa

Navalni je proces označil za politično motiviranega

8. februar 2017 ob 13:20

Rusko sodišče je opozicijskega politika Alekseja Navalnega spoznalo za krivega oškodovanja državnega podjetja, zaradi česar ne bo mogel kandidirati na predsedniških volitvah prihodnje leto.

Sodnik v mestu Kirov kazni Navalnemu za zdaj ni odmeril, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Navalnemu je tožilstvo očitalo, da je državnemu podjetju ukradel gradbeni les v vrednosti okoli 16 milijonov rubljev (okoli 250.000 evrov), ko je bil svetovalec lokalnih oblasti v Kirovu, 800 kilometrov vzhodno od Moskve. Julija 2013 je bil zaradi poneverbe pogojno obsojen na petletno zaporno kazen, a je vrhovno sodišče sodbo novembra lani razveljavilo in odredilo ponovno sojenje. Tudi Evropsko sodišče za človekove pravice je ukazalo ponovno sojenje, češ da Navalni ni bil deležen poštenega sojenja.

Kot poroča BBC, so tiskovne agencije poročale, da je bil Navalni obsojen, še preden je sodnik končal branje razsodbe, saj da je bilo zaradi sodnikovih izjav to jasno še pred koncem branja. Navalni, ki je vse obtožbe zanikal in jih označil za politično motivirane, je že napovedal pritožbo.

Onemogočanje protikandidata?

Tožilstvo je za Navalnija zahtevalo petletno pogojno kazen, tudi takšna kazen pa bi pomenila, da Navalni, znan kritik ruskega predsednika Vladimirja Putina, ne bi mogel kandidirati na predsedniških volitvah prihodnje leto. Ravno na to so opozarjali kritiki, ki pravijo, da skušajo oblasti s procesom onemogočiti kandidaturo Navalnega.

Putinu ustava omogoča kandidiranje za drugi zaporedni šestletni mandat, a se ruski predsednik glede tega še ni izrekel. Navalni je leta 2013 kandidiral za župana Moskve in je na presenečenje mnogih prejel četrtino glasov.

