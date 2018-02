München: Dramatični pozivi k tesnejšemu sodelovanju znotraj EU-ja

Razprava tudi o jedrski varnosti

17. februar 2018 ob 09:52

München - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

V Münchnu se nadaljuje največja varnostna konferenca na svetu, ki se je udeležuje več kot 450 voditeljev držav in najpomembnejših svetovnih institucij, politikov in strokovnjakov.

Prvi dan so udeleženci in politiki razpravljali predvsem o številnih vojnah v svetu, evropski politiki pa so opozarjali, da je treba izboljšati učinkovitost Evropske unije in slediti motu francoskega predsednika Emmanuela Macrona in ustvariti Evropo, ki nas varuje.

Kot je za Radio Slovenija iz Münchna poročala Polona Fijavž, je bilo prvi dan konference slišati dramatične pozive predvsem nemških in francoskih politikov po tesnejšem sodelovanju znotraj Evropske unije, če želi ta biti učinkovitejša in s tem pomembnejši igralec na svetovnem odru.

Danes naj bi bili na vrsti nekoliko drugačni toni. Udeležence bodo nagovorili britanska premierka Theresa May, avstrijski kancler Sebastian Kurz, poljski premier Mateusz Morawiecki, ruski zunanji minister Sergej Lavrov, turški premier Binali Yildirim. Njihova sporočila bodo pomembna tudi glede na to, kar je bilo slišati včeraj, namreč da mora Unija prevzeti vlogo stebra zahodnih vrednot ob umiku ameriške administracije kot svetovnega branilca liberalnega, zahodnega sveta in da lahko to stori le, če je bolj povezana in enotna. Vsi v EU-ju sicer ne mislijo tako, je poročala Polona Fijavž.

Zanimiva bo tudi razprava o jedrski varnosti po lanskem sporu med ZDA in Severno Korejo, ki bi lahko imel nepredstavljive posledice za ves svet. Teme razprav bodo tudi razmere v severnoafriških in arabskih državah, varnostne razmere na Bližnjem vzhodu, kjer se spori med številnimi državami poglabljajo, in pa boj proti islamskim skrajnežem na Bližnjem vzhodu.

B. V.