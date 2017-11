Mugabe naj bi privolil v odstop z mesta predsednika

V čakanju odločitve vojske

19. november 2017 ob 12:57,

zadnji poseg: 19. november 2017 ob 18:54

Harare - MMC RTV SLO, Reuters

Predsednik Zimbabveja Robert Mugabe je po besedah vira, seznanjenega s pogajanji, privolil v to, da odstopi. Stranka ZANU-PF ga je sicer že odstavila s čela stranke, na njegovo mesto pa imenovala nekdanjega podpredsednika Zimbabveja Emmersona Mnangagwo.

Mugabe je sicer vztrajno zavračal odstop, danes pa se je sešel s poveljniki vojske. Ta naj bi sestavljala Mugabejevo odstopno izjavo, podrobnosti pa niso znane. Vladajoča stranka ga je sicer pozvala naj odstopi v 24 urah, ali pa ga bodo odstavili.

Kot je sporočila zimbabvejska televizija ZBC, bo dolgoletni predsednik drevi imel televizijski nagovor ljudstvu. "Predsednik Mugabe bo danes zvečer ljudstvo neposredno nagovoril iz predsedniške palače. Spremljajte nas," je sporočila televizija. Tuje tiskovne agencije ugibajo, da bo Mugabe po 37 letih vodenja države sporočil, da odstopa.

Zamenjava ne bo enostavna

V skladu s 96. členom ustave predsednik lahko odstopi, če o tem v pismu obvesti predsednika parlamenta. Ta nato odstop uradno sporoči v 24 urah. Odstop bi bil sicer najhitrejši, najenostavnejši in najmanj tvegan način sestopa z oblasti za Mugabeja.

A tudi če bi podal odstop, krize ne bi bilo konec. V skladu z ustavo v tem primeru na njegov položaj pride podpredsednik. Ker pa je Mugabe odstavil Mnangagwo, je podpredsedniški položaj zasedel Phelekeza Mphoko, naklonjen predsednikovi ženi Grace Mugabe kot predsednici, to pa ni všeč vojski. Ta bi morala tako prepričati Mugabeja, da znova imenuje Mnangagwo.

Druga možnost je postopek odstavitve v parlamentu. Ta je možen "v primeru resnih kršitev", morata pa ga podpreti oba domova parlamenta, ki nato imenujeta skupni odbor za preiskavo postopka odstavitve in če ta priporoči odstavitev, jo morata oba domova parlamenta potrditi z dvotretjinsko večino. Odhod Mugabeja zdaj podpirata tako večina v vladajoči stranki kot opozicija, a kljub temu bi se ta postopek utegnil zavleči, opozarja francoska tiskovna agencija AFP.

ZANU-PF želi poleg svojega vodstva spremeniti tudi ustavo in zmanjšati pooblastila predsednika, kar bi lahko pomenilo, da se želijo v stranki premik k bolj pluralnemu in vključujočemu političnemu sistemu.

Neimenovani predstavnik stranke je še sporočil, da bo Mnangagwa kandidat ZANU-PF-ja za predsednika države na splošnih volitvah, predvidenih za prihodnje leto. Prav Mugabejeva razrešitev 75-letnega Mnangagwe z mesta podpredsednika pred dvema tednoma je povzročila učinek domin v Zimbabveju, ki mu 93-letni Mugabe vlada že vse od leta 1980, ko se je ta afriška država osamosvojila od kolonialne vladarice Velike Britanije.

Slabotni predsednik, ki mu zdravje v zadnjem letu pospešeno peša, je namreč na Mnangagwejevo mesto postavil svojo 40 let mlajšo ženo Grace, zato je posredovala vojska in v sredo prevzela nadzor nad državo, Mugabeju pa odredila hišni pripor.

Grace Mugabe izključena iz stranke

Delegati ZANU-PF-ja so na izrednem sestanku Grace Mugabe, ki je do dogodkov ta mesec veljala za Mugabejevo naslednico, povsem izključili iz stranke, sprožili pa so tudi postopek odstavitve Mugabeja kot predsednika države. Stranka je postavila Mugabeju ultimat, da do ponedeljka opoldne odstopi, sicer mu grozi odpoklic.

V soboto se je na mirnih protestih v prestolnici Harare zbralo več 10.000 ljudi, ki so protestirali proti zakoncema Mugabe in pozdravljali novo dobo, ki se obeta državi.

Vse več pritiska na Mugabeja

Še pred odločitvijo ZANU-PF-ja o odstavitvi Mugabeja se je v Zimbabveju tudi danes krepil pritisk na ostarelega predsednika, naj odstopi. Ob tem mu je hrbet obrnilo vse več dosedanjih podpornikov, kot so podmladek ZANU-PF-ja in veterani osvobodilne vojne. "Zahtevamo izključitev gospe Mugabe iz stranke in pozivamo predsednika Mugabeja, naj odstopi s položajev predsednika stranke in republike," je v sporočilu za javnost zapisal vplivni podmladek ZANU-PF-ja, Liga mladih. "Ostareli predsednik se bo tako lahko odpočil," so dodali.

Liga mladih je doslej podpirala Grace Mugabe kot naslednico svojega moža. Liga mladih je danes tudi odločno obsodila nedavno odstavitev Mnangagwe in njegovo izključitev iz stranke in zahtevala njegovo "takojšnjo vrnitev" na položaj in v ZANU-PF.

Da bi moral Mugabe odstopiti še danes, je pozval tudi vodja vplivnega zimbabvejskega združenja veteranov osvobodilne vojne Chris Mutsvangwa. "Najbolje bi bilo, da bi se odpovedal položaju. Če tega ne bo storil, bi morala zadevo danes končati vojska," je dejal novinarjem.

K. S., B. V.