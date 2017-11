Mugabeju zagotovili imuniteto, pokojnino, zavarovanje in potovanja v tujino

IMF: Zimbabve nujno potrebuje strukturne reforme

23. november 2017 ob 11:27,

zadnji poseg: 23. november 2017 ob 12:02

Harare - MMC RTV SLO, Reuters

Robert Mugabe si je kot del dogovora o sestopu z oblasti zagotovil imuniteto pred sodnim pregonom, izrazil pa je tudi željo, da do smrti ostane v domovini, saj ga azil v tujini ne zanima.

Vir, ki je od blizu spremljal pogajanja vojske z dolgoletnim predsednikom Zimbabveja, je še dodal, da je Mugabe želel zagotovilo, da bo po odstopu poskrbljeno za njegovo varnost. "Močno je postal čustven, ko je vztrajal, da ne bo zapustil Zimbabveja, saj želi do smrti ostati v domovini. To je bila njegova glavna zahteva," je dejal neimenovani vir in dodal: "Doma želi biti varen, a hkrati si je pustil odprta vrata za potovanja v tujino, če si jih bo zaželel."

Mugabe je želel tudi zagotovila, da bodo na varnem tudi njegova žena Grace in najbližji sorodniki. Poleg tega bo do smrti prejemal "upokojenski paket", kar pomeni pokojnino, zdravstveno zavarovanje, dodatek za počitnice in transportne stroške, plačevali mu bodo tudi stroške bivanja v hiši. Viri še pravijo, da bi lahko v kratkem odpotoval v Singapur na zdravljenje.

Mnangagwa bo prisegel v petek

Mugabe je državo vodil vse od osamosvojitve leta 1980, v torek pa je le ponudil odstop, potem ko je oblast v državi prevzela vojska, proti njemu pa se je obrnila tudi vladajoča stranka ZANU-PF. Na mesto novega predsednika Zimbabveja bo v petek prisegel nekdanji podpredsednik države Emmerson Mnangagwa, ki ga je Mugave pred tedni odstavil in na njegov položaj imenoval svojo ženo Grace.

75-letni Mnangagwa bo predsedniški položaj prevzel za 90 dni. V govoru v sredo je dejal: "Volja ljudi bo vedno zmagala. Obljubim, da bom vaš služabnik." Zagotovil je, da bo poskrbel za rast gospodarstva in večje število delovnih mest.

Mednarodni denarni sklad (IMF) je Zimbabve opozoril, da mora čim hitreje "spraviti svoje gospodarstvo iz luknje" in zaprositi za mednarodno finančno pomoč. "Gospodarski položaj v državi ostaja zelo zapleten," je dejal predstavnik IMF-ja v Zimbabveju Gene Leon in dodal: "Čim hitreje je treba ukrepati, da se javnofinančni primanjkljaj spravi na vzdržno raven. Treba je spodbuditi tudi strukturne reforme in okrepiti stike z mednarodno skupnostjo za boljši dostop do finančne pomoči."

A. P. J.