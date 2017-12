Na Češkem prisegla vlada pod vodstvom populističnega milijarderja Babiša

Babiš pravi, da bo državo vodil kot podjetje

13. december 2017 ob 18:47

Praga - MMC RTV SLO, STA

Na Češkem je prisegla nova vlada pod vodstvom populističnega milijarderja Andreja Babiša, ki napoveduje, da bo vlado vodil kot svoje podjetje.

V vladi so člani Babiševega protestnega gibanja Ano, ki je slavilo na oktobrskih parlamentarnih volitvah, in nestrankarski strokovnjaki, ki jih je predlagal Ano.

Novi češki zunanji minister je postal nekdanji obrambni minister in igralec Martin Stropnicky. Obrambno ministrstvo bo od zdaj vodila dosedanja ministrica za regionalni razvoj Karla Slechtova. Pravosodni minister ostaja Robert Pelikan, finančno ministrstvo pa je prevzela dosedanja namestnica finančnega ministra in tesna Babiševa sodelavka Alena Schillerova. V dosedanji češki koalicijski vladi je finančni resor vodil Babiš.

"Ta vlada se bo borila za učinkovito in nepotratno državo, proti korupciji in bo storila vse, da 10. januarja dobi zaupnico v parlamentu," je dejal Babiš, ki je med predvolilno kampanjo obljubljal, da bo državo vodil kot svoje družinsko podjetje.

Naslednji korak: zaupnica

Češki predsednik Miloš Zeman je medtem napovedal, da bo Babišu dal še drugo možnost, če vladi prvič ne bo izglasovana zaupnica. "Dal mu bom več časa za pogajanja, da pridobi podporo za svojo manjšinsko ali koalicijsko vlado," je obljubil.

Pred prisego je Babiš potrdil svoje odklonilno stališče do kvot za prerazporeditev beguncev med državami EU-ja. "Predlog Evropskega parlamenta je nesprejemljiv in se z njim ne strinjamo. Vztrajamo, da ni kvot, in vse bomo storili za to," je pred odborom parlamenta za zadeve EU-ja zatrdil novi češki premier, ki bo v četrtek in petek na vrhu EU-ja v Bruslju.

Babiš, ki je na čelu manjšinske vlade, mora v 30 dneh po zaupnico v parlament. Ano ima v 200-članskem parlamentu samo 78 poslancev, trenutno pa ne uživa podpore nobene druge parlamentarne stranke.

V Pragi so se že pojavila ugibanja, da bi lahko desna, populistična, protislamska stranka Svoboda in neposredna demokracija (SPD) pod vodstvom Tomia Okamure in komunisti (KSČM) glasovali za Babiševo vlado. Ano se je z obema strankama že dogovoril o razdelitvi vodilnih mest v parlamentu.

K. S.