Na Interpolovem seznamu 173 privržencev IS-ja, usposobljenih za napade v Evropi

Tudi napredek proti IS-ju ne zagotavlja mirnega spanca

22. julij 2017 ob 16:41

London - MMC RTV SLO

Interpol je evropskim obveščevalnim službam izročil seznam 173 borcev, ki naj bi jih Islamska država usposobila za samomorilske bombne napade po Evropi.

Na seznamu, do katerega se je dokopal Guardian, so z IS-jem povezani osumljeni teroristi, ki "bi lahko izkazali pripravljenost za izvedbo samomorilskega napada ali mučeniškega dejanja v podporo islamu".

Posebej usposobljeni napadalci "lahko potujejo po tujini, da bi sodelovali v terorističnih dejanjih", ni pa jasno, ali so že v Evropi, navaja poročilo.

Dokument poimensko in s fotografijami identificira osumljence, ob tem pa navaja še take podrobnosti, kot so datum novačenja, najverjetnejši naslov in mošeje, ki bi jih lahko obiskovali. Seznam izvira iz ameriških obveščevalnih podatkov, pridobljenih prek "zaupanja vrednih virov" med operacijami proti IS-ju v Siriji in Iraku. Potencialne napadalce so poudarili "s pomočjo gradiv, najdenih v skrivališčih IS-ja".

Kot še navaja Guardian, je Interpol evropskim obveščevalcem opozorilo s seznamom poslal 27. maja in jih zaprosil, naj delijo z njimi morebitne podatke o osumljencih.

IS ne spi

Že marca je takratni direktor FBI-ja James Comey opozoril, da evropskim državam lahko v petih letih preti neprecedenčna "teroristična diaspora", češ da se bodo po porazu IS-ja teroristi razkropili po zahodni Evropi, za napade pa ne bi potrebovali podpore skupine, ampak bi delovali sami.

V petek je komisarka britanske policije Cressida Dick tako poudarila, da napredovanje proti IS-ju v Siriji in Iraku ne zmanjša grožnje v Veliki Britaniji, medtem pa je načelnik nemške policije Holger Münch dejal, da je v državi okoli 700 islamistov, ki bi lahko izvedli napade po Nemčiji.

Po podatkih Europola IS nikakor ne spi, ampak naprej načrtuje še kompleksnejše in še bolj krvave napade na Zahodu, še posebej po Evropi. Evropski policijski urad še opozarja, da se teroristične taktike in tehnike prenašajo s kriznih žarišč, vključno s širjenjem poznavanja o izdelovanju bomb, navaja RT.

K. S.