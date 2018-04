Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.6 od 10 glasov Ocenite to novico! V pokrajini Šensi je napadalec leta 2010 okrutno umoril več otrok v vrtcu. Foto: Reuters Dodaj v

Na Kitajskem napadalec z nožem ubil devet otrok

V državi pogosti napadi z nožem

27. april 2018 ob 16:41,

zadnji poseg: 28. april 2018 ob 13:21

Mizhi - MMC RTV SLO, STA

V kitajski provinci Šensi (Shaanxi) v mestu Midži je napadalec okoli 18. ure po krajevnem času z nožem ubil devet otrok, deset jih je ranjenih. Otroci, domnevno stari od 12 do 15 let, so se vračali iz šole domov.

Število smrtnih žrtev se je iz sedem povzpelo na devet, saj sta dva ranjena otroka v bolnišnici podlegla poškodbam. Več otrok je še vedno na zdravljenju.

28-letni napadalec je dejanje pojasnil s tem, da je bil kot učenec te šole pogosto tarča nasilnežev in da sovraži druge učence.

Gre za enega najhujših napadov v državi v zadnjih letih, so sporočile kitajske oblasti. Napadalca so pridržali, njegov motiv pa ni znan.

Napadi z nožem na Kitajskem niso redkost. Februarja letos je moški v pekinškem nakupovalnem središču ubil žensko in ranil 12 ljudi. Lani je moški v nakupovalnem središču v mestu Šendžen na jugu Kitajske ubil dva človeka, devet pa ranil. Prav tako lani je moški v vrtcu v avtonomni pokrajini Guangši Džuang napadel in ranil 11 otrok.

J. R.