Na Kosovu po tajnem izgonu šestih Turkov odstavili notranjega ministra

Srbska vojska po aretaciji Đurića izvaja vojaške vaje

30. marec 2018 ob 16:17

Priština/Beograd - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Po četrtkovem izgonu šestih državljanov Turčije brez soglasja oblasti je kosovski premier Ramush Haradinaj odstavil notranjega ministra Flamurja Sefaja in direktorja kosovske obveščevalne službe (AK) Dritona Gashija.

Kosovska policija in tajna obveščevalna služba sta v četrtek aretirali šest turških državljanov, domnevnih pripadnikov turškega gibanja klerika Fethullaha Gülena, ki mu turške oblasti pripisujejo organizacijo poskusa državnega udara leta 2016.

Šesterico so takoj po aretaciji tajno izgnali. Notranje ministrstvo je takrat sporočilo, da so po aretaciji "iz varnostnih razlogov" šestim Turkom razveljavili dovoljenje za bivanje, tamkajšnji mediji pa so izgon opisovali kot ugrabitev.

Premier Haradinaj je sporočil, da so se aretacije in izgon zgodili brez soglasja predsednika kosovske vlade, in danes odstavil Sefaja in Gashija. "Nekateri dejavniki te operacije niso jasni, med drugim tudi nujnost takojšnje deportacije," je zapisal Haradinaj in dodal, da je odločitev sprejel na podlagi ustavnopravnih pooblastil. Kdo ju bo nasledil, še ni znano, poročajo tuje tiskovne agencije.

V največji opozicijski stranki Samoopredelitev so presodili, da gre za kolaps vseh ustanov v Prištini in kršitev človekovih pravic in evropskih konvencij. Haradinaj je pozneje v kosovskem parlamentu potrdil, da so šesterico že izgnali in da je pri tem šlo za "bilateralno operacijo" obveščevalnih služb Turčije in Kosova. Turška tiskovna agencija Anadolu je poročala, da je šest izgnancev že v turškem priporu.

Učitelji naj bi pomagali pri pobegih iz Turčije

Šest prijetih Turkov je bilo učiteljev v izobraževalni ustanovi Mehmet Akif, ki ima na Kosovu osnovne in srednje šole ter vrtce in deluje v Prištini in Gjakovi, povezana pa je z Güllenovim gibanjem. Učitelje turške oblasti obtožujejo rekrutiranja ljudi v Gülenovo gibanje in pomoči turškim državljanom pri zapuščanju Turčije med čistko, ki je sledila poskusu državnega udara.

Šola Mehmet Akif je na vrhuncu delovala v 160 državah po svetu, vse od Afganistana do ZDA. Gülen sicer živi v izgnanstvu v ZDA, Turčija pa si prizadeva, da bi dosegla zaprtje Güllenovih šol po svetu in izgone privržencev gibanja, ki ga turške oblasti obravnavajo kot terorističnega. Priština se je do zdaj upirala pritiskom Ankare.

Burno dogajanje po aretaciji Đurića

Odstavitev kosovskega notranjega ministra Sefaja so po nedavni aretaciji vodje urada srbske vlade Marka Đurića v Kosovski Mitrovici zahtevali tudi poslance Srbske liste, stranke kosovskih Srbov.

Kosovske oblasti so Đuriću vstop v državo prepovedale, po aretaciji pa so ga izgnali nazaj v Srbijo. Srbski premier Aleksandar Vučić se je ostro odzval na aretacijo, med katero se je poškodovalo več kot 30 ljudi, in kosovsko policijo označil za teroriste.

"Protiuporniške" vaje srbske vojske

Srbska vojska je v četrtek pod vodstvom premierja Vučića na vojaškem poligonu Pasuljanske livade vzhodno od Beograda razkazala svoje mišice. Vojaške vaje s tanki, helikopterji, letali in več kot tisoč vojaki so označili za "izvajanje protiuporniške operacije", poroča N1 TV. Mednarodne mirovne sile Združenih narodov na Kosovu (KFOR) so sporočile, da spremljajo dogajanje, in prebivalstvo pozvale k vzdržnosti, saj ni nobenih nevarnosti.

Srbska lista odhaja v opozicijo

Srbska lista je medtem kosovski parlament obvestila, da zapušča vladno koalicijo in se seli v opozicijo. Predsednik parlamenta Kadri Veseli je ob tem dejal, da je vstop na ozemlje "neodvisne države Kosovo" za človeka brez dovoljenja za vstop sramoten.

J. R.