Video: Kosovska policija aretirala vodjo srbskega vladnega urada

Policija razgnala zbrane Srbe

26. marec 2018 ob 19:44,

zadnji poseg: 26. marec 2018 ob 19:51

Kosovska Mitrovica - MMC RTV SLO, STA

Kosovske oblasti so prepovedale vstop srbskemu obrambnemu ministru in drugim predstavnikom vlade ter predsednika Srbije. V kaotičnih razmerah je posebna enota policije v Kosovski Mitrovici aretirala vodjo vladnega urada za Kosovo Marka Đurića.

Kosovske oblasti so prepovedale vstop v državo srbskemu ministru Aleksandru Vulinu, vodji vladnega urada za Kosovo Marku Đuriću in generalnemu sekretarju srbskega predsednika Nikoli Selakoviću.

Kosovski zunanji minister Behgjet Pacolli je dejal, da nihče brez dovoljenja ne more vstopiti na ozemlje Kosova. Ob tem je opozoril, da bo aretiran vsak, ki bo to poskušal. "Vstop na Kosovo danes ni bil dovoljen nikomur, niti Đuriću niti Vulinu. Kdor bo nezakonito vstopil na Kosovo, bo aretiran," je na Twitterju zapisal Pacolli.

Kosovske oblasti so pred tem zavrnile zahtevo Đurića in Selakovića za obisk na Kosovu, češ da njune izjave sprožajo napetosti. Đurić in Selaković naj bi v Mitrovici sodelovala na okrogli mizi o odnosih med Beogradom in Prištino, poroča na spletni strani regionalna televizija N1 TV.

Aretacija Đurića s pomočjo šok granat

Pozno popoldne je kosovska policija v Kosovski Mitrovici aretirala Đurića in njegovega sodelavca Željka Jovića, ki naj bi bil tudi poškodovan ob poskusu, da se izogne prijetju. Policisti so skupino Srbov, ki so jim preprečevali vstop v poslopje, kjer so bili zbrani politični predstavniki Srbov na Kosovu, razgnali s šok granatami. Poškodovanih je bilo več ljudi, med njimi po poročanju srbske javne radiotelevizije tudi njihov snemalec.

Policija je Đurića po aretaciji odpeljala v Prištino, kjer se je pojavil pred sodnikom za prekrške. V večernih urah so ga nato izgnali s Kosova.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je zaradi napetosti na Kosovu sprva za torek sklical izredno sejo sveta za nacionalno varnost, a je sejo preložil na danes zvečer.

V spodnjem posnetku si lahko ogledato dramatične prizore med aretacijo Đurića.







Močno oborožena policija na meji

Po poročanju srbskih medijev je na kosovski strani meje s Srbijo videti močno oborožene policijske sile, ki nadzirajo promet in potnike.

"Mislim, da gre za kljubovanje, ki ne vodi nikamor, ki je nesmiselno in napačno. Pripravili smo obisk naših samostanov, ta odločitev pa predstavlja resno napako, ki ne prispeva k celotni situaciji," je za srbsko televizijo RTS izjavil minister za kulturo Vukosavljević.

Kosovska policija je sicer sporočila, da Vukosavljević ni imel prepovedi vstopa na Kosovo, temveč da se je po prečkanju meje vrnil sam. Kot so pojasnili, so na podlagi odločitve zunanjega ministrstva Vukosavljeviću dovolili vstop na kosovsko ozemlje, vendar potem ni nadaljeval poti proti Mitrovici, temveč se je prostovoljno vrnil v Srbijo.

Napetosti med Beogradom in Prištino so se zaostrile po srečanju Vučića in kosovskega predsednika Hashima Thacija prejšnji teden v Bruslju, po katerem je srbski predsednik opozoril, da Priština po petih letih še vedno ni izpolnila zaveze iz bruseljskega sporazuma o vzpostavitvi skupnosti srbskih občin.

B. V.