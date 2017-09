Rusija in Belorusija začenjata obsežne vojaške vaje. Nato jih spremlja "mirno".

Vojaške vaje izvaja tudi Švedska

14. september 2017 ob 10:49

Moskva,Minsk - MMC RTV SLO, Reuters

Rusija in Belorusija začenjata vojaške vaje, v katerih sodeluje več kot deset tisoč vojakov. Trajale bodo do 20. septembra. Nato medtem meni, da bo sodelujočih vojakov skoraj desetkrat več, kot jih priznava Rusija.

Vaje pod imenom Zahod bodo potekale v Belorusiji, Baltskem morju, na zahodu Rusije in v ruski eksklavi Kaliningrad. Moskva je sporočila, da bo v vajah sodelovalo okoli 13.000 ruskih in beloruskih vojakov, kar je manj od meje, ki zahteva večje število zunanjih opazovalcev, poroča Reuters.

Iz Nata sporočajo, da največje ruske vojaške vaje po letu 2013 spremljajo "mirno in z gotovostjo", in sicer z letali, radarji in ladjami v Baltskem morju. V vojaški zvezi sicer pravijo, da so vaje precej obsežnejše, kot je sporočila Rusija. Tako naj bi v resnici sodelovalo okoli 100.000 vojakov, izstreljevali pa naj bi tudi balistične rakete, ki lahko nosijo jedrske konice. Nato bo poslal tri strokovnjake na ogled vaj v času t. i. obiskovalnih dni, kar pa ni nadomestilo za mednarodno dogovorjene norme glede spremljanja tovrstvnih vaj.

V Natu menijo, da bodo vaje simulirale spopad z zavezništvom pod vodstvom ZDA, prikazale pa naj bi rusko sposobnost zbrati večje število vojakov v zelo kratkem času.

Medtem je tudi švedska vojska skupaj z Natom začela z obsežnimi vojaškimi vajami Aurora 17, ki bodo potekale po vsej državi, najbolj pa bodo osredotočene na območja okoli mest Stockholm in Göteborg ter na otok Gotland v Baltskem morju. Gre za največje ševeske vojaške vaje v več kot 20 letih, v katerih bo sodelovalo več kot 20.000 vojakov. Začele so se 11., trajale pa bodo do 24. septembra. Med sodelujočimi bo 19.000 švedskih vojakov, 1.435 vojakov iz ZDA, 120 iz Francije, sodelovale pa bodo še enote iz Finske, Danske, Norveške, Litve in Estonije. Vaje naj bi stale okoli 60 milijonov evrov, kar je več, kot švedska vojska porabi za vaje v času enega leta. Švedska sicer ni članica zveze Nato.



Medtem ko je generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg prejšnji teden med obiskom estonskega vojaškega oporišča, kjer so od marca razporejene britanske enote, dejal, da ostaja Nato "miren in pazljiv", pa je litovski obrambni minister Raimundas Karoblis dejal, da ne morejo biti povsem mirni, "saj je velika tuja vojska zbrana ob litovskem ozemlju".

Poveljnik ameriške vojske v Evropi general polkovnik Ben Hodges je izrazil zaskrbljenost, da bi lahko Rusija vaje izkoristila kot "trojanskega konja", da bi izvedla vpade na Poljsko in na rusko govoreča območja v Baltiku.

Moskva na drugi strani pravi, da je Zahod tisti, ki ogroža stabilnost v vzhodni Evropi, ker je Nato v Baltiku in na Poljskem razporedil 4.000 vojakov v okviru mednarodnih enot.

V Natu pravijo, da so več mesecev spremljali ruske priprave na vaje, vključno s prevozom tankov in drugega težkega orožja v Belorusijo. ZDA so se odzvale tako, da so na Baltik poslale 600 padalcev, poleg tega pa so prevzele nadzor nad zračnim prostorom Litve, Latvije in Estonije, ki same nimajo ustreznih zračnih sil in nadzora nad zračnim prostorom.

B. V.