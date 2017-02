Na Novi Zelandiji je na obalo nasedlo še dodatnih 240 kitov

Ni jasno, zakaj toliko kitov prihaja na obalo

11. februar 2017 ob 12:49,

zadnji poseg: 11. februar 2017 ob 13:07

Farewell Spit - MMC RTV SLO/STA

Potem ko je na polotoku Farewell Spit na Novi Zelandiji nasedlo več kot 400 kitov, izmed katerih jih je večina že poginila, je na obalo nasedlo še 240 kitov. Razlogi niso jasni.

Več kot 300 od prvotnih 400 kitov, ki so nasedli, je že umrlo, čeprav jim je na pomoč prišlo več deset prostovoljcev, ki so jih hladili z vodo. Več kitov so prostovoljci odvlekli v vodo, a so jih pred tem označili, na novo nasedli kiti pa nimajo nikakršnih oznak, kar pomeni, da gre za novo skupino, poroča BBC. Ta je nasedla približno tri kilometre stran od petkove skupine.

Ni sicer jasno, zakaj kiti še naprej prihajajo na petkilometrsko plažo. Po eni izmed razlag jih na obalo morda silijo morski psi, saj so na enem mrtvem kitu opazili posledice ugrizov. Včasih so kiti stari ali bolni, poškodovani ali pa zgrešijo smer med plavanjem. Nasedli kiti tudi oddajajo "klic na pomoč" svoji jati, ki jim prihiti na pomoč, a se namesto tega še sama znajde v težavah.

To je po predvidevanjih tudi razlog, da je nasedla nova jata, ki se je morda odzvala na klic na pomoč nasedlih kitov, pojasnjuje Daren Grover iz okoljevarstvene skupine Project Jonah, ki pomaga pri reševanju.

Mrke pliskavke se tudi močno zanašajo na svoj organ, podoben sonarju, ki pa slabo deluje na peščenem in blatnem dnu Farewell Spita. Zato kiti morda mislijo, da so še vedno v globoki vodi. Ker pa so ti kiti tudi zelo družabni, mnogi prihitijo na pomoč, ko kdo zaide v težave, je za francosko tiskovno agnecijo AFP pojasnil morski biolog Jochen Zaeschmar.

Kam s trupli živali?

20 kitov so ubile oblasti, saj so bili v zelo slabem stanju. Ob tako množičnem nasedanju se oblasti zdaj ukvarjajo z vprašanjem, kako se najbolje znebiti trupel živali. Preprosto odvleči jih na odprto morje bi bilo problematično, saj bi se lahko po napihnjenju vrnila na obalo.

Nova Zelandija ima sicer eno izmed najvišjih stopenj nasedanja delfinov in kitov na svetu. Tako vsako leto nasede okoli 300 živali. Februarja leta 2015 je na polotoku Farewell Spit nasedlo okoli 200 kitov, pri čemer jih je polovica umrla.

B. V.