Pariz: Na letališču Orly ubit moški, ki je vojaku odvzel orožje

Poteka varnostna operacija

18. marec 2017 ob 09:39,

zadnji poseg: 18. marec 2017 ob 09:51

Pariz - MMC RTV SLO

Na pariškem letališču Orly so varnostne sile ustrelile in ubile moškega, ki je vojaku odvzel orožje, nato pa pobegnil, a so ga izsledili. Ranjenih ni bilo.

Da je moški vojaku odvzel orožje in pobegnil, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki se sklicuje na navedbe notranjega ministrstva. Reuters medtem poroča, da je storilec vojaku skušal odvzeti orožje.

Potem ko so odjeknili streli, so bili deli letališča evakuirani. Varnostne sile naj bi se namreč želele prepričati, da napadalec ni imel sodelavcev.

Na letališču poteka varnostna operacija, v katero so vključeni tudi strokovnjaki za odstranjevanje bomb, poroča BBC. Orly je drugo največje pariško letališče, za letališčem Charlesa de Gaulla.

V incidentu v začetku februarja je bil na območju muzeja Louvre v Parizu ustreljen in ranjen človek, ki je oborožen z mačeto napadel vojake.

B. V.