Na poletih iz Evrope v ZDA za zdaj prenosniki še dovoljeni

Marca prepoved za devet letalskih družb severne Afrike in Bližnjega vzhoda

31. maj 2017 ob 07:15

Washington - MMC RTV SLO/STA

Ameriško ministrstvo za domovinsko varnost je sporočilo, da ne bo prepovedalo prenosnih računalnikov na letalih iz Evrope, toda, če bi se stopnja ogroženosti povečala, bi lahko odločitev spremenili.

"Sekretar Kelly je poudaril, da bo izvedel vse potrebne ukrepe, da bo zagotovil varnost na potniških letalih, ki letijo v ZDA, vključno s prepovedjo jemanja večjih elektronskih naprav v potniško kabino, če bodo to nakazovali obveščevalni podatki in stopnja ogroženosti," so sporočili z ministrstva. Minister za domovinsko varnost John Kelly se je pogovarjal z evropskim komisarjem za notranje zadeve Dimitrisom Avramopulosdom in komisarko za promet Violeto Bulc. Poudaril je, da je prepoved, da bi potniki v ročni prtljagi na poletih v ZDA imeli prenosnike in podobne elektronske naprave, še vedno aktualna.

V ZDA se bojijo, da bi lahko s pomočjo večjih elektronskih naprav na krovih letal izvedli teroristični napad. Namreč protiteroristični strokovnjaki se na podlagi informacij, ki so jih pridobile obveščevalne službe, bojijo morebitnih eksplozivnih naprav, ki bi bile lahko na primer v prenosnih računalnikih ali podobnih napravah.

Washington je marca sprejel odločitev, da za letalske povezave z desetih letališč severne Afrike in Bližnjega vzhoda prepove številne elektronske naprave na krovih letal. Podobno odločitev je sprejela tudi Velika Britanija. Potniki morajo tako prenosne in tablične računalnike, elektronske bralnike, igralne konzole, kamere in fotoaparate pustiti med prtljago. Elektronski medicinski pripomočki, ki jih bolniku predpiše zdravnik, so sicer dovoljeni, a morajo potniki z njimi skozi dodaten pregled. Prepoved zadeva devet letalskih družb iz osmih držav, in sicer Turčije, Maroka, Jordanije, Egipta, Združenih arabskih emiratov, Katarja, Savdske Arabije in Kuvajta.

Ameriške oblasti so kot razlog za prepoved navedle vrsto napadov na letalih in letališčih v preteklih dveh letih. Odločitvi so nasprotovali poslovneži, ki med dolgimi poleti delajo na teh napravah. Kot piše AFP, bi takšna odločitev za polete iz Evrope lahko imela posledice za turistične tokove.

