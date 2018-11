Na proruskih območjih na vzhodu Ukrajine potekajo lokalne volitve

Več evropskih držav kritičnih do izvedbe volitev

11. november 2018 ob 15:44

Kijev - MMC RTV SLO, STA

V samooklicanih proruskih avtonomnih območjih na vzhodu Ukrajine Doneck in Lugansk potekajo lokalne volitve, čeprav ukrajinska vlada in zahodne države opozarjajo, da pomenijo kršitev ukrajinske suverenosti.

Kijev pravi tudi, da volitve na omenjenih območjih predstavljajo še kršitev mednarodnega prava in spodkopavajo zaveze iz sporazuma iz Minska.

Volitve organizirajo proruski separatisti in potekajo ob podpori Moskve, na njih pa naj bi izvolili predsednika in poslance teh dveh območij, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Mirovni proces v Ukrajini je medtem na mrtvi točki. Konflikt, ki je izbruhnil leta 2014 po strmoglavljenju proruskega predsednika Viktorja Janukoviča in ruski priključitvi ukrajinskega polotoka Krim, je po ocenah ZN-a do zdaj zahteval več kot 10.000 žrtev.

EU in ZDA volitev ne priznavajo

Volitve so sprožile neodobravanje tako Kijeva kot zahodnih držav. Visoka zunanjepolitična predstavnica EU-ja Federica Mogherini je v soboto volitve označila kot "nezakonite in nelegitimne" ter potrdila, da jih EU ne bo priznal.

"Te volitve so posmehovanje," pa je opozoril posebni ameriški odposlanec za Ukrajino Kurt Volker, ki je bil kritičen do Rusije zaradi sodelovanja pri njihovi organizaciji.

Ob tem je osem evropskih držav – Nemčija, Belgija, Francija, Velika Britanija, Italija, Nizozemska, Poljska in Švedska – Rusijo pozvalo, naj "uporabi svoj vpliv" in prepreči volitve. ZDA so medtem proti Rusiji zaradi vmešavanja v krizo v Ukrajini uvedle nove sankcije.

B. V.