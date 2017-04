Na spletu objavljeni dokumenti: NSA je vdrl v medbančni sistem Swift

Snowden je to moč NSA-ja razkril že leta 2013

15. april 2017 ob 12:36

Washington - MMC RTV SLO/Reuters

Hekerji so na spletu v petek objavili dokumente in datoteke, ki naj bi kazali, da je ameriška Agencija za nacionalno varnost (NSA) vdrla v svetovni medbančni sistem Swift, s čimer je lahko nadzirala finančne transakcije.

NSA naj bi tako lahko spremljal pot denarja med nekaterimi bližnjevzhodnimi in latinskoameriškimi bankami, poroča Reuters.

Objava na spletu vključuje računalniško kodo, ki bi jo lahko prilagodili za vdor v strežnike Swifta in nadziranje sporočil med bankami, je dejal Shane Shook, svetovalec za kibernetsko varnost, ki je bankam pomagal preiskovati vdore v njihove sisteme Swift. Swift je organizacija s sedežem v Belgiji, ki bankam ponuja posebno omrežje za medsebojni prenos podatkov v zvezi s finančnimi storitvami. Prek tega omrežja banke vsakodnevno prenašajo na tisoče milijard dolarjev.

Dokumente in datoteke je objavila hekerska skupina z imenom The Shadow Brokers. Nekateri dokumenti imajo žig NSA-ja, a Reuters njihove avtentičnosti ni mogel potrditi.



Objavljeni so bili tudi številni programi za vdore v več različic operacijskega sistema Windows, med katerimi jih je vsaj nekaj še delujočih. Podjetje Microsoft, ki izdeluje ta operacijski sistem, je sporočilo, da ga ameriška vlada ni opozorila, da tovrstni dokumenti obstajajo oziroma da so bili ukradeni. NSA naj bi več mesecev vedel za hekerski vdor in krajo njihovih dokumentov, zato je odsotnost opozoril te agencije toliko pomembnejša, piše Reuters. Pod ameriškim predsednikom Barackom Obamo so bila podjetja po poročanju te tiskovne agencije praviloma obveščena o nevarnih pomanjkljivostih.

Možnost vdorov v banke in ropov

Informacije, ki so jih objavili hekerji, bi bile lahko uporabljene za vdor v banke in krajo denarja, opozarja Shook. Lani je bilo tako iz bangladeške centralne banke ukradenih 81 milijonov ameriških dolarjev. Roparji so v tistem primeru vdrli v lokalno mrežo Swift in odredili prenos denarja z njenega računa v newyorški podružnici ameriške centralne banke.

Objavljeni dokumenti kažejo, da je morda NSA dostopal do mreže Swift prek podjetij, ki manjšim strankam zagotavljajo dostopne točke za sistem Swift, v njihovem imenu pa lahko pošiljajo ali sprejemajo sporočila glede prenosov denarja. Če vdreš v ta podjetja, imaš dostop tudi do vseh njegovih strank in bank, je dejal Matt Suiche, ustanovitelj podjetja za kibernetsko varnost Comae Technologies. Suiche verjame, da skupina Shadow Broker ima dostop do dokumentov NSA-ja.

Dokumenti, ki so jih objavili hekerji, ne kažejo povsem jasno, ali je NSA vse te tehnike za spremljanje sporočila v sistemu Swift dejansko uporabil.

Nadzor kot boj proti teroristom?

Nekdanji sodelavec Agencije za državno varnost (NSA) in žvižgač Edward Snowden je že leta 2013 objavil dokumente, ki pravijo, da je bil NSA zmožen spremljati sporočila v sistemu Swift. Tisti dokumenti so kazali, da je NSA sistem nadziral z namenom ugotavljanja plačil za financiranje zločinov.

Reuters poroča, da ameriške obveščevalne službe in tovrstne službe ameriških zaveznic od zgodnjih devetdesetih let 20. stoletja skušajo prekiniti tok denarja iz Savdske Arabije, Združenih arabskih emiratov in od drugje k Al Kaidi, talibanom in drugim radikalnim islamskim skupinam v Afganistanu, Pakistanu in drugje.

B. V.