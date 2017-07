Načrt zdravstvene reforme brez potrebne podpore med republikanskimi senatorji

McConnel: Žal je jasno, da reforma ne bo uspešna

18. julij 2017 ob 09:12

Washington - MMC RTV SLO/STA

Še dva republikanska senatorja nasprotujeta predlogu zdravstvene reforme njihove stranke, s katero bi zamenjali zdravstveni sistem, ki ga je postavil Barack Obama.

Mike Lee iz Utaha in Jerry Moran iz Kansasa sta sledila dvema kolegoma, saj sta nasprotovanju predlogu reforme sistema prejšnjega ameriškega predsednika Obame pred tem naznanila že dva druga republikanska senatorja, Rand Paul iz Kentuckyja in Susan Collins iz Maina.

Ker si je vodja republikanske večine v senatu Mitch McConnell lahko privoščil izgubo podpore le dveh svojih članov, saj je vseh 46 demokratov soglasno združenih proti McConnellovim poskusom reforme v imenu predsednika Donalda Trumpa, proti pa sta tudi neodvisna senatorja, je nemogoče, da predlog zakona v zdajšnji obliki dobi ustrezno podporo.

McConnell prestavil glasovanje o reformi

"Žal je jasno, da prizadevanje za razveljavitev in takojšnjo nadomestitev polomije, kakršna je Obamacare, ne bo uspešno," je povedal McConnell, ki je za nekaj časa prestavil glasovanje o zdravstveni reformi, da bi senatorju Johnu McCainu omogočil vrnitev iz bolnišnice, a je že pred njegovo vrnitvijo prizadevanj za reformo – vsaj v zdajšnji obliki – konec. Trump, ki je razveljavitev Obamacara postavil kot enega ključnih delov kampanje med volitvami, je nemudoma tvitnil, da naj republikanci preprosto prekličejo reformo njegovega predhodnika, ker se jim bodo potem demokrati zagotovo pridružili.

Moan je, kot piše BBC, pri naznanitvi dejal, da "ne smemo dati pečata odobritve slabi politiki", Lee pa je dodal, "da s tem, ko ne bodo razveljavili vseh davkov Obamacara, ne gredo dovolj daleč pri zniževanju premij za družine srednjega razreda in obenem ne ustvarjajo dovolj prostora od najdražjih predpisov Obamovega sistema". Republikanski načrt je po spremembi ohranil ključne davke Obamacara na najbolj premožne, s čimer so želeli omiliti očitke demokratov, hkrati pa omogoča zavarovalnicam, da ponudijo manjšo pokritost obsega zdravljenja, kot ga prepisuje Obamacare, s čimer naj bi znižali cene premij, in uvedejo ostre reze zdravstvenega varstva za revne.

T. J.