Republikanci preložili glasovanje o svoji zdravstveni reformi

Demokrati soglasno proti zdravstveni reformi

28. junij 2017 ob 09:15

Washington - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Vodja republikanske večine v senatu Mitch McConnell je zaradi pomanjkanja podpore v lastnih vrstah preložil glasovanje o zdravstveni reformi. Republikance je nato v Belo hišo povabil predsednik Donald Trump.

Ker so demokrati soglasno združeni v odločitev proti novi reformi, je zaradi nestrinjanja med republikanci McConnel ocenil, da ne bo dovolj glasov v podporo republikanski zdravstveni reformi in je opustil načrt potrditve reforme še pred prazniki 4. julija.

V Beli hiši je predsednik Trump nagovoril vseh 52 republikanskih senatorjev. "Če tole naredimo, bo izjemno. Če pa tega ne bomo naredili, bo to nekaj, kar nam ne bo všeč in to je v redu," je senatorjem svoje stranke povedal Trump in senatorje pozval k enotnosti.

McConnell je previden glede Trumpa, ki je s svojo nepredvidljivostjo za občutljiv proces usklajevanja v senatu bolj škodljiv kot koristen. "Če računaš na Trumpa, da ti bo kril hrbet glede zdravstvene reforme, je bolje, da zelo paziš na lasten hrbet," je dejal republikanec iz Južne Karoline Lindsay Graham.

Trump je denimo proslavljal predlog republikanske reforme v predstavniškem domu, a ga kasneje označil za zlobnega. Po sestanku v Beli hiši je republikanski senator Roger Wicker napovedal, da lahko potrebnih 50 glasov dobijo do konca tega tedna.

Glede senatnega predloga se doslej Trump še ni izjasnil, ampak je po besedah Marca Rubia s Floride za zaprtimi vrati opozarjal na visoko politično ceno neuspeha. S senatnim predlogom bi po ocenah Kongresnega proračunskega urada (CBO) do leta 2026 ostalo brez zavarovanja 22 milijonov ljudi več, kot če bi ostal v veljavi trenutni, leta 2010 sprejet sistem, imenovan obamacare.

Predlog senata odvzema medicaidu

Predlog senata bi sicer v desetletju sistemu medicaid, ki skrbi za zavarovanje revnih, invalidov in umirajočih, odvzel 772 milijard dolarjev, obenem pa prinesel 700 milijard davčnih olajšav, od česar bi polovica šla tistim, ki zaslužijo najmanj pol milijona dolarjev na leto.

Zaradi tega McConnellovega predloga, ki je nastal v tajnosti in so ga objavili šele v četrtek, ne podpirajo nekateri liberalnejši republikanski senatorji, skupaj s številnimi republikanskimi guvernerji, ki se zavedajo, da bodo potem morali sami skrbeti za revne na svojih območjih.

Obenem so najbolj proti senatorji, kot sta Ron Paul iz Kentuckyja in Mike Lee iz Utaha, ki menijo, da bo proračunska poraba ostala še vedno previsoka. Paul govori o sistemu svobodne izbire, ki bi znižala stroške zavarovanja, vendar pa revnim svoboda in izbira ne pomagata veliko, če nimajo dovolj denarja niti za cenejše premije.

Nestrinjanja glede količine denarja za revne

McConnell velja za izkušenega pogajalca, vendar pa je zdravstvena reforma trd oreh. Kako bo uskladil tiste, ki želijo več denarja za revne, in tiste, ki želijo manj, ter sprejel predlog, ki bo tudi znova vzdržal glasovanje v predstavniškem domu, ni jasno. "Eno krastačo spraviš v samokolnico in že druga skoči iz nje," se je o problemu slikovito izrazil teksaški republikanec Jon Cornyn.

Republikanci so šest let neuspešno ukinjali zdravstveno reformo Baracka Obame in Trump je med kampanjo napovedoval, da jo bo ukinil prvi dan v Ovalni pisarni. Nekaj mesecev kasneje je povedal, da si ni nihče mogel predstavljati, kako zapletena je ta zadeva.

Demokrati v projektu reforme ne sodelujejo

Demokrati pri projektu ne sodelujejo, kot republikanci niso pri obamacareu. McConnell potrebuje 50 od 52 republikancev v senatu, da lahko podpredsednik ZDA Mike Pence preseže neodločen izid v prid reformi. Trenutno je poleg 46 demokratov in dveh neodvisnih senatorjev proti še devet republikanskih kolegov.

Trump nenehno ponavlja, da obamacare propada in da morajo najti drugo rešitev. Proti obema republikanskima predlogoma pa so se izrekle praktično vse zdravstvene organizacije v ZDA in največja organizacija upokojencev AARP.

Obamacare je leta 2010 demokrate stala večine v kongresu, saj je opozicija reformo napadla kot uvajanje socializma. Demokrati računajo, da bodo republikanci leta 2018 plačali podobno ceno.

J. R.