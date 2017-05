Zaradi odprave Obamacara brez zavarovanja 23 milijonov Američanov

Vse se vrti okoli izraza "predobstoječe stanje"

25. maj 2017 ob 10:29

Washington - MMC RTV SLO/STA

V prihodnjem desetletju bo zaradi spremembe zdravstvene reforme brez zavarovanja ostalo okoli 23 milijonov Američanov, je presodil nestrankarski proračunski urad ameriškega kongresa (CBO).

CBO je tudi izračunal, da bo samo v letu 2018 brez zavarovanja ostalo 14 milijonov Američanov, poroča BBC. Proračun bo v desetih letih z reformo prihranil 119 milijard dolarjev, cena zavarovalnih premij pa bo padla. Predsednik predstavniškega doma kongresa, republikanec Paul Ryan, je poročilo CBO-ja pozdravil in dejal, da govori to, kar so govorili sami - da bodo premije za zavarovanje nižje.

Minister za zdravstvo v Trumpovi administraciji Tom Price je prav tako republikanec, vendar je v nasprotju z Ryanom poročilo CBO-ja kritiziral, saj je prepričan, da je napačno.

CBO ni strankarska organizacija, ampak so njeni člani računovodje.

Bolnim lahko zaračunajo več

Davčne olajšave iz reforme bodo koristile le tistim, ki zaslužijo več kot 200.000 dolarjev na leto, premije bodo nižje le za zdrave, saj jih bolni in revni sploh ne bodo plačevali, ker bodo zanje predrage. Reforma namreč zavarovalnicam dovoljuje, da bolnim zaračunajo več, obenem pa odpravlja zvezne proračunske subvencije za revne.

Iz programa zdravstva za revne in invalide Medicaid namerava republikanska zdravstvena reforma, imenovana Trumpcare, v desetih letih črtati 834 milijard dolarjev. CBO poroča, da si ljudje ne bodo mogli privoščiti zavarovanj, pri čemer bodo poleg bolnih in revnih najbolj prizadeti tudi starejši, ki še niso dopolnili 61 let, da bi jih pokril program Medicare.

Največja razlika med reformo predsednika Baracka Obame (Obamacare) in Trumpovih republikancev je v tem, da pri Obamacaru zavarovalnice ljudi niso smele spraševati o zdravju in so za vse veljale enake premije, čeprav različno od države do države. Trumpcare zavarovalnicam omogoča zaračunavanje višjih premij vsem, ki imajo kakšno okvaro.

Pomembno stanje pred sklenitvijo zavarovanja

V zvezi z reformo je v ZDA trenutno zelo priljubljen izraz "predobstoječe stanje", kar je lahko bolezen, okvara ali marsikaj drugega, s čim se posameznik ukvarja pred sklenitvijo zavarovanja. Po predvidevanjih demokratskih kritikov bodo na primer zavarovalnice bolniku z rakom po novem lahko zaračunale premijo 140.000 dolarjev na leto oziroma 3.500 odstotkov več kot doslej. Rak je le najbolj očitna podoba "predobstoječega stanja", kamor prištevajo še na primer diabetes, alzheimerjevo in parkinsonovo bolezen, hemofilijo in podobno.

Ljudje, še posebej to velja tudi za Trumpove volivce, ki so trenutno zavarovani po Obamacaru, ne vedo, da zavarovalnice sem prištevajo med drugim nosečnost, operacijo kolena, migreno, alergijo, alkoholizem, duševne bolezni, depresijo, debelost, spolno izprijenost in akne, pa še veliko drugega. To pomeni, da bo vsak Američan, ki se bo skušal samostojno zavarovati brez delodajalca z velikim številom zaposlenih, tako ali drugače padel v kategorijo "predobstoječih" in si mastnih premij ne bo mogel privoščiti. Pomagal mu ne bo nihče, ker bodo državne subvencije ukinjene.

A. P. J.