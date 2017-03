Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.2 od 99 glasov Ocenite to novico! Aleksej Navalni ob prihodu na zaslišanje. Foto: Reuters Največji protest je bil v Moskvi, kjer se ga je po podatkih policije udeležilo več kot 7.000 ljudi. Foto: Reuters VIDEO Ruske oblasti prijele oko... Sorodne novice Moskva: Na protikorupcijskem shodu aretirali vodjo opozicije Navalnega Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Navalnemu 15 dni zapora, Zahod poziva Rusijo k izpustitvi protestnikov

V Moskvi eden največjih tovrstnih shodov zadnjih let

27. marec 2017 ob 10:05,

zadnji poseg: 27. marec 2017 ob 14:35

Bruselj/Washington - MMC RTV SLO/STA

ZDA in Evropska unija so Rusijo pozvale, naj izpusti "mirne protestnike", ki jih je policija pridržala v nedeljo na več protikorupcijskih shodih v državi.

Ruska policija, ki je poskušala razgnati protestnike in je aretirala več sto državljanov, med njimi opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, je ljudem preprečila "izvajanje njihovih temeljnih svoboščin, med drugim svobode izražanja, združevanja in mirnega zborovanja, ki so vse zapisane v ruski ustavi", je v sporočilu za javnost zapisala tiskovna predstavnica EU-ja. Bruselj je Moskvo pozval, da "v popolnosti spoštuje svoje mednarodne obveze in nemudoma izpusti mirne protestnike".

Odzval se je tudi ameriški State Department, ki je prav tako obsodil priprtje protestnikov. "Priprtje mirnih protestnikov, opazovalcev človekovih pravic in novinarjev je žalitev temeljnih demokratičnih vrednot. Prebivalci Rusije, kot tudi ljudje drugod po svetu, si zaslužijo vlado, ki podpira odprt trg idej, pregledno in odgovorno vodenje, enakovredno obravnavo pred zakonom in možnost izvajanja pravic brez strahu pred povračilnimi ukrepi," je zapisal tiskovni predstavnik Mark Toner.

V Moskvi eden največjih shodov zadnjih let

V številnih mestih po Rusiji so se v nedeljo zbrali protestniki, ki so bili kritični do korupcije v državi. Navalni je k demonstracijam pozval po objavi poročila, v katerem ruskega premierja Dmitrija Medvedjeva obtožuje, da prek tajnih mrež neprofitnih organizacij vodi nepremičninski imperij.

Zborovanje v Moskvi, ki ga oblasti niso dovolile, je bil eden največjih tovrstnih shodov v zadnjih letih. Po podatkih policije se ga je udeležilo od 7.000 do 8.000 ljudi. Samo v glavnem mestu je bilo po navedbah policije aretiranih približno 500 ljudi, medtem ko spletna stran OVD-Info, ki sledi aretacijam aktivistov, navaja več kot 900 aretacij. Še več deset ljudi naj bi priprli v drugih mestih. Po poročanju ruske tiskovne agencije Interfax so v Sankt Peterburgu, kjer se je zbralo 4.000 ljudi, aretirali 130 protestnikov.

Kremelj: Protesti provokacija

Moskva je proteste označila za provokacijo. "V bistvu je to, kar smo videli včeraj v več mestih, najbolj pa v Moskvi, provokacija in laž," je povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Dodal je, da so nekaterim mladim obljubili finančno nagrado, če jih bodo oblasti pridržale, piše BBC. Ob tem je poudaril, da bodo kljub vsemu prisluhnili sporočilu zakonitih protestov.

Sodišče je medtem Navalnemu izreklo 15 dni zaporne kazni, opozicijski vodja pa je pred sodnikom ponovil svoje obtožbe proti Medvedjevu. Po njegovem prepričanju je bil glavni organizator protestov Medvedjev, saj so zaradi njegovih "koruptivnih dejanj ljudje odšli na ceste 99 ruskih mest". Dodatno pa je izrazil željo, da bi vsem pridržanim dali možnost, da svoje primere zagovarjajo na Evropskem sodišču za človekove pravice. Navalnemu sicer grozi obtožba zaradi organiziranja prepovedanih protestov in je lahko v pridržanju 15 dni. Sodišče namreč še ni odločilo, ali ga bo obtožilo.

T. J., K. S.