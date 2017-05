Nekdanji vojskovodja Gulbudin Hekmatjar pozval k miru s talibani

Vodil mudžahedine proti Sovjetski zvezi

7. maj 2017 ob 10:43,

zadnji poseg: 7. maj 2017 ob 10:48

Kabul - MMC RTV SLO/Reuters

Nekdanji afganistanski vojskovodja Gulbudin Hekmatjar se je po dveh desetletjih vrnil v Kabul in pozval k miru s talibanskimi uporniki ter kritiziral vlado, ki da ne deluje.

Hekmatjar, vodja uporniške skupine Hezb-e Islami, je lani podpisal mirovni sporazum s predsednikom Ašrafom Ganijem, v Kabul pa se je vrnil po dveh desetletjih skrivanja. Njegova vrnitev naj bi utrdila njegov status kot nove pomembne sile na afganistanski politični sceni, poroča Reuters, BBC pa poroča, da je dogodek simboličen, saj je bil Hekmatjar eden od pomembnejših vodij mudžahedinov v boju proti sovjetski okupaciji Afganistana.

Na ceremoniji v predsedniški palači je pozval k miru s talibani, njegovimi nekdanjimi zavezniki, ki jih je imenoval "bratje", kritičen pa je bil do vlade narodne enotnosti, ki uživa podporo Zahoda. Ta "ne deluje", je dejal in bodisi Gani bodisi Abdulah Abdulah, ki jo vodita, bi moral odstopiti. Zase je sicer dejal, da ga ne zanimajo uradni položaji.

"Ko bo mir, ne bo več tujih sil"

Hekmatjar se je predstavil kot posrednik, ki bi lahko dosegel mir v državi, zaradi česar prisotnost tujih sil v Afganistanu ne bi bila več upravičena. Za mir s talibani, ki bi ga dosegli s pogajanji, so si prizadevali tudi predsednik Gani in ZDA, a talibani so v zadnjih letih okrepili svojo moč, v državi pa v spopadih vsako leto umre več tisoč ljudi. Hekmatjar je dejal, da zanj najpomembneje, da se konča vojna in da se državo reši iz krize, sosednja Pakistan in Iran pa je pozval, naj se ne vmešavata.

Dejal je tudi, da je sprejel ustavo, ki je nastala po napadu ZDA na Afganistan leta 2001, a da jo želi spremeniti, dodal pa je, da parlamentarni sistem ni primeren za Afganistan.

Medtem ko so ZDA pozdravile dogovor vlade s Hekmatjarjem, saj bi ta lahko vodil v dogovor s talibani, pa ti niso pokazali pripravljenosti na sprejem dogovora z nekdanjim vojskovodjo. Do dogovora s Hekmatjarjem pa so močne kritične organizacije za človekove pravice, saj menijo, da utrjuje kulturo nekaznovanosti, ki omogoča političnim veljakom, da se izognejo kazni za hude zlorabe.

Hekmatjarja so v Kabulu sprejeli z mešanimi občutki. Njegove sile so namreč v državljanski vojni v devetdesetih letih neusmiljeno bombardirale mesto. Danes sicer pravi, da se odreka nasilju. Sporazum z vlado leta 2016 med drugim predvideva sodno imuniteto za zločine iz preteklosti za Hekmatjarja.

B. V.