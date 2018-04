Nemčija podaljšuje nadzor na meji z Avstrijo, Danska na meji z Nemčijo

Nadzor na mejah izvaja več evropskih držav

13. april 2018 ob 08:27,

zadnji poseg: 13. april 2018 ob 17:37

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Nemčija namerava nadzor na meji z Avstrijo podaljšati za šest mesecev, je dejal nemški notranji minister Horst Seehofer, ki je pojasnil, da je zahteva pogojena z varnostnopolitičnimi razmerami.

Seehofer je še dejal, da je Nemčija o podaljšanju nadzora meje, ki ga je uvedla ob množičnem prihodu prebežnikov Evropo leta 2015, obvestila Bruselj. Izrazil je upanje, da bo zahteva Berlina upoštevana.

Trenutni nadzor na meji med Avstrijo in Nemčijo se konča 12. maja, Seehofer pa je že marca napovedal, da si bo Nemčija prizadevala za podaljšanje. "Tudi nam bi bila ljubša zaščita zunanjih meja EU-ja, tako da nadzor na notranjih mejah ne bi bil več potreben, a dokler ni ustrezne zaščite zunanjih meja, moramo tukaj in tam zaščititi, nadzorovati tudi naše notranje meje," je med delovnim obiskom pri francoskem kolegu Gerardu Collombu še dejal Seehofer.

Mejni nadzor je podaljšala tudi Danska, in sicer na meji z Nemčijo. Nadzor naj bi bil v veljavi do 11. maja. "Še vedno so prisotni močni pritiski na zunanje meje EU-ja in izzivi, ki so posledica priliva prebežnikov," je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA dejala danska ministrica za integracijo Inger Stojberg.

Danska je nadzor na mejah uvedla januarja 2016. Od takrat danski policisti na meji naključno preverjajo avtomobile, vlake in avtobuse. Nadzor obsega tudi dve trajektni pristanišči Gedser in Rodby. Na kopenski meji med državama danskim policistom pomaga tudi vojska.

Kot še navaja nemška tiskovna agencija DPA, trenutno znotraj schengenskega območja, za katerega velja prost pretok ljudi, blaga in storitev, nadzor na meji poleg Nemčije izvajajo še Avstrija, Francija, Danska, Švedska in Norveška, ki sicer ni članica EU-ja. Vse države uvedbo nadzora na notranjih mejah schengenskega območja utemeljujejo z varnostnimi razmerami, ki so nastale ob prihodu prebežnikov leta 2015. Francija ob tem navaja tudi nevarnost terorističnih napadov.

Avramopulos "nadzornice" vabi na pogovore

Evropski komisar za notranje zadeve Dimitris Avramopulos je Nemčijo in druge države, ki izvajajo nadzor na notranjih mejah, povabil na pogovore, ki bodo še ta mesec. Kot je povedal za nemški časnik Die Welt, bodo na srečanju govorili o posledicah nadzora za sosednje države in možnih alternativah. Evropska komisija si sicer prizadeva za kar se da hitro odpravo nadzora na notranjih mejah, navaja DPA.

Dodatni nadzor na notranjih mejah schengenskega območja je trenutno omejen na šest mesecev in ga je mogoče podaljševati, a ga je treba vsakič znova utemeljiti.

B. V., J. R.