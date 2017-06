Nemčija sprejela ostrejše ukrepe proti sovražnemu govoru na spletu

Facebook v Nemčiji tedensko izbriše 3.500 objav

30. junij 2017 ob 18:22

Berlin - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Nemški parlament je sprejel zakon, ki predvideva ostrejše ukrepe proti sovražnemu govoru in lažnim novicam na medmrežju. Zakon predvideva denarne kazni do 50 milijonov evrov za spletne velikane.

Zakon, ki ga je pripravil pravosodni minister Heiko Maas, med drugim določa, da morajo družbena omrežja v 24 urah po pritožbi izbrisati ali zakleniti kaznive vsebine, kot so obrekovanje ali razpihovanje sovraštva.

Vodilnim predstavnikom družbenih omrežij v Nemčiji grozijo tudi individualne globe do pet milijonov evrov v primeru nesodelovanja.

Poleg sovražnega govora in lažnih novic bodo ostrejši ukrepi veljali tudi za druge nezakonite vsebine na spletu, kot so lažne novice, otroška pornografija in teroristična propaganda.

"Svoboda izražanja se konča, kjer se začne kazensko pravo," je v razpravi v parlamentu povedal Maas. "Grožnje s smrtjo in žalitve, spodbujanje sovraštva ali zanikanje holokavsta niso del svobode izražanja, temveč so v nasprotju s svobodo mnenja drugih ljudi," je poudaril.

"Ponudniki storitev niso pristojni za odločanje"

Krovna organizacija civilnodružbenih gibanj Zavezništvo za svobodo mnenja je medtem izrazila nasprotovanje novemu zakonu. "Ponudnikom storitev ne sme biti zaupana naloga vlade za odločanje, ali je vsebina zakonita," so zapisali v organizaciji, ki vključuje tudi nevladno organizacijo Novinarji brez meja ter zvezi nemških zagonskih in digitalnih podjetij.

Facebook je medtem sporočil, da pri odstranjevanju spornih vsebin v Nemčiji aktivno deluje, saj so v preteklih dveh mesecih tedensko izbrisali okoli 3.500 objav. V Nemčiji je 29 milijonov aktivnih uporabnikov Facebooka, kar je več kot tretjina prebivalstva.

Facebook in Twitter z reformami

Družbeno omrežje je že napovedalo, da bo naslednje leto po svetu zaposlilo dodatnih 3.000 delavcev za nadzor neprimernih vsebin. Trenutno 4.500 zaposlenih skrbi za pregled objav.

Raziskava v Nemčiji je pokazala, da Facebook izbriše 39 odstotkov domnevno kriminalnih vsebin, Twitter pa le en odstotek. Facebook medtem sporoča, da trenutno ob povečanih naporih izbriše 87 odstotkov spornih objav, ki jih prijavijo nemške nevladne organizacije.

Twitter je prav tako uvedel več sprememb, kot so novi filtri, omejitve za sporne profile in onemogočanje lastnikov teh pri ustvarjanju novih profilov.

Vlada omilila predlog

Zaradi kritik zakonodaje je vlada omilila prvotni predlog in iz njega izvzela elektronsko pošto in ponudnike zasebnih pogovorov. Zakonodaja tudi določa, da sankcije ne bodo nujno izvedene po samo eni sporni objavi, temveč šele takrat, ko bo socialno omrežje sistematično zavrnilo izbris vsebine ali če ne bo vzpostavilo primernega sistema za prijavo sovražnega govora.

J. R.