Nemška obrambna ministrica zavrača Trumpove obtožbe o nemškem dolgu ZDA in Natu

Tiskovni predstavnik Bele hiše trdi, da Donald Trump ni slišal vprašanja Angele Merkel

19. marec 2017 ob 19:24

Berlin, Washington - MMC RTV SLO/STA

Nemška obrambna ministrica Ursula von der Leyen je zatrdila, da Nemčija zvezi Nato in ZDA ne dolguje ničesar. Medtem so iz Bele hiše sporočili, da Trump ni zavrnil rokovanja z Merklovo.

Trump je tvitnil, da Nemčija Natu dolguje "velike količine denarja", ZDA pa bi morale biti "bolje plačane za zelo močno in drago obrambo, ki jo nudijo Nemčiji".

Von der Leyenova je zatrdila, da ne obstaja nikakršen dolg zvezi Nato. Dodala je, da namerava Nemčija v prihodnjem desetletju povečati porabo za obrambo na dva odstotka bruto domačega proizvoda (BDP).

Ministrica je pozvala tudi k pravičnejšemu deljenju bremena med državami v koaliciji, ki se bori proti džihadistom t. i. Islamske države (IS), in k oblikovanju modernega koncepta varnosti. Ta po njenem mnenju ne vključuje le Nata, ampak tudi evropsko obrambno unijo in investicije v Združene narode. ZDA sicer trenutno krijejo okoli 28 odstotkov vseh stroškov mirovnih misij ZN-ja, kar je 7,9 milijarde dolarjev (7,3 milijard evrov), Nemčija pa približno šest odstotkov.

Nemška kanclerka Angela Merkel je na petkovem srečanju s Trumpom prav tako obljubila, da bo Nemčija povišala porabo za obrambo in da so lani dvignili delež proračuna za obrambo za osem odstotkov.

Bela hiša: Trump ni zavrnil rokovanja

Medtem je tiskovni predstavnik ameriškega predsednika Sean Spicer zavrnil namigovanja, da je Trump namerno zavrnil rokovanje z Angelo Merkel. "Menim, da ni slišal njenega vprašanja," je dejal.

Merklova in Trump sta v času za fotografiranje drug ob drugem sedela na foteljih v ovalni pisarni Bele hiše. Fotografi so ju pozvali, naj si sežeta v roke. Nemška kanclerka je ameriškega predsednika vprašala, ali si tega želi, on pa se na vprašanje ni odzval. Iz Bele hiše trdijo, da ni šlo za namerno ignoriranje, temveč za nesporazum.

Nemški mediji vztrajajo, da poteza jasno kaže na ozračje, ki je vladalo ob pogovorih Merklove s Trumpom. Časopis Bild v nedeljski izdaji navaja, da je težko verjeti, da Trump ne bi slišal kanclerkinega predloga, saj je sedela tik ob njem. Ob tem opozarja, da ji ves čas fotografiranja Trump ni namenil niti enega pogleda.

J. R.