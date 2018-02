Nemško zvezno sodišče potrdilo prepoved starih dizelskih vozil v mestnih središčih

Stuttgart in Düsseldorf morata prepoved izvesti postopoma

27. februar 2018 ob 15:01,

zadnji poseg: 27. februar 2018 ob 15:29

Leipzig - MMC RTV SLO, STA

Zvezno upravno sodišče v Leipzigu je odločilo, da so prepovedi starejših dizelskih vozil v nemških mestnih središčih zakonite, saj gre za ukrep, namenjen izboljšanju kakovosti zraka, a je Stuttgartu in Düsseldorfu naložilo revizijo okoljskih načrtov.

Stuttgart in Düsseldorf sta po tožbi okoljevarstvene organizacije Deutsche Umwelthilfe, ki je od mest zahtevala, da sprejmeta ukrepe za boj proti onesnaženosti zraka, uvedla omejitve vožnje za starejša dizelska vozila, je poročala nemška tiskovna agencija DPA.

Nižja sodišča so pritrdila okoljevarstvenikom, a sta se zvezni deželi Baden-Württemberg in Severno Porenje - Vestfalija na vse odločitve pritožili, saj bi bilo treba po njunem mnenju o takšnih omejitvah odločati na zvezni ravni.

Tudi zvezno upravno sodišče v Leipzigu je zdaj odločilo v korist Deutsche Umwelthilfe. Prvi mož organizacije Jürgen Resch je odločitev pozdravil in dejal, da je danes velik dan za čist zrak v Nemčiji.

Po odločitvi sodišča lahko mesta o prepovedi prometa odločajo samostojno, morajo pa upoštevati smernice, kot je načelo sorazmernosti. Zaradi tega morajo prepoved uvesti postopno, zagotoviti pa morajo tudi izjeme za določena vozila.

Prepovedi ne bo pred septembrom

Kdaj bo končan revizijski postopek, ki ga morata izvesti Stuttgart in Düsseldorf, še ni znano, po mnenju DPA pa Stuttgart popolne prepovedi za določeno kategorijo dizelskih vozil ne bo mogel uvesti pred septembrom.

Čeprav se odločitev nanaša le na ti dve mesti, bi lahko odprla pot prepovedim tudi v drugih krajih. To bi lahko imelo precejšnje posledice za nemško avtomobilsko industrijo, ki večinoma sloni na dizelskih motorjih.

Da ima odločitev sodišča omejene posledice, je v odzivu poudarila nemška kanclerka Angela Merkel in dejala, da se odločitev nanaša na mesta, ki res potrebujejo intenzivne ukrepe. "Res pa ne gre za celotne mestne površine in vse lastnike avtomobilov v Nemčiji," je zagotovila.

Ob tem je izpostavila, da mnoga onesnažena mesta omejitev ne presegajo toliko, da bi bilo tam treba posegati po tako drastičnih ukrepih. Napovedala je tudi nadaljnja vladna prizadevanja za ukrepe na tem področju na ravni celotne države.

Pričakovane izgube vrednosti dizelskih vozil

Lastnike dizelskih vozil so že pred razglasitvijo sodbe opozarjali, da bi lahko pritrditev prepovedi dizelskih vozil močno znižala cene rabljenih vozil s takšnim motorjem. Da je treba pričakovati "določene izgube vrednosti", je dejal tudi predsedujoči sodnik Andreas Korbmacher.

Dizelski motorji so na slab glas prišli predvsem po septembru 2015, ko je Volkswagen priznal, da je okoli 11 milijonov dizelskih motorjev v avtomobilih po vsem svetu opremil s programsko opremo, ki je poskrbela za nižje izpuste škodljivih plinov v času testiranj.

Afera, zaradi katere bo Volkswagen najverjetneje zajetno količino denarja moral nameniti za odškodnine, je mnoga mesta spodbudila k razmišljanju o prepovedi ali vsaj omejitvi vožnje z dizelskimi vozili. Nekatera so že sprejela konkretne ukrepe, med njimi tudi glavni mesti zveznih dežel Baden-Württemberg in Severno Porenje - Vestfalija Stuttgart in Düsseldorf.

J. R.