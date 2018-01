Nemška avtomobilska industrija financirala testiranja učinkov izpustov na ljudeh in opicah

Meritve so potekale leta 2012

Nemški avtomobilski proizvajalci so se znašli na udaru novih kritik po razkritju, da so Volkswagen, Daimler in domnevno BMW financirali raziskovalno skupino, ki je na ljudeh in živalih preverjala posledice vdihavanja dušikovega monoksida.

Po poročanju časopisov Süddeutsche Zeitung in Stuttgarter Zeitung je Evropska raziskovalna skupina za okolje in zdravje v prometnem sektorju (EUGT), ki sicer ne deluje več, merila učinke vdihavanja dušikovega monoksida na 25 ljudeh. Meritve so potekale leta 2012 v univerzitetni bolnišnici v Aachnu.

Prejšnji teden je ameriški časopis New York Times poročal, da je ista organizacija leta 2014 v ZDA izvajala testiranja na opicah. Deset naj bi jih zaklenili v komoro, v katero so dovajali dušikov monoksid, opice pa so ga med gledanjem risank vdihavale.

Volkswagen se je v sporočilu konec tedna opravičil za preizkuse na živalih in poudaril, da se kot družba distancirajo od sleherne oblike zlorab živali. Skupaj z Daimlerjem so sporočili, da so šokirani nad izvajanjem raziskav, ki so jih sofinancirali, in da nikakor niso vedeli, da bodo potekale na tak način.

BMW je sodelovanje pri raziskavah ali financiranje njihovih izvajalcev medtem zanikal.

Namen raziskav izboljšati ugled

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, naj bi bil namen raziskav izboljšati ugled po številnih kritikah zaradi škode, ki jo okolju povzročajo izpusti avtomobilskih motorjev. Glede na povzetek študije raziskovalci niso odkrili znatnejših učinkov vdihavanja dušikovega dioksida, ki velja za najbolj strupeno različico dušikovega oksida in je pogosto v izpustih dizelskih motorjev.

Raziskave so izvedli še pred izbruhom afere dieselgate septembra 2015, ko so v Volkswagnu priznali, da so v 11 milijonov vozil po vsem svetu vgradili programsko opremo, ki je na testih prikazovala nižje vrednosti izpušnih plinov.

Nemška kanclerka izrazila ogorčenje

Kritikam testiranja na ljudeh in živalih se je pridružila tudi nemška kanclerka Angela Merkel, ki si je zaradi dobrih odnosov z avtomobilsko industrijo prislužila naziv "avtomobilska kanclerka". Kot je dejal njen tiskovni predstavnik Steffen Seibert, takšni preizkusi v nobenem primeru ne morejo biti etično upravičeni. "Ogorčenje številnih je tako povsem razumljivo," je poudaril.

Oglasili so se tudi številni drugi politiki, med drugim premier Spodnje Saške, kjer ima Volkswagen sedež, Stephan Weil iz vrst socialdemokratov. Ravnanje raziskovalcev je označil za odvratno in se zavzel za podrobnejšo preiskavo.

