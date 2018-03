Nigerija: V Dapchi naj bi se vrnilo okoli sto ugrabljenih deklet

Nekatera dekleta naj bi v ujetništvu umrla

21. marec 2018 ob 10:50,

zadnji poseg: 21. marec 2018 ob 16:15

Po poročanju očividcev se je v mesto Dapchi na severovzhodu Nigerije vrnilo okoli sto od 110 deklet, ki jih je prejšnji mesec iz šole ugrabila islamska militantna skupina Boko Haram.



Ugrabitelji niso podali razlogov za vrnitev deklet, nigerijska vlada zanika plačilo odkupnine. Vrnjena dekleta poročajo, da je nekaj deklet umrlo v ujetništvu, eno dekle pa je še vedno ugrabljeno.

Nigerijsko ministrstvo za komunikacije je sporočilo, da so uradno zapisali vrnitev 76 deklet, preostala pa naj bi takoj po izpustitvi odšla domov s svojimi družinami in jih bodo popisali pozneje.

Nigerija je vrnitev deklet omogočila z "neuradno komunikacijo in s pomočjo prijateljev države," je sporočil informacijski minister Lai Mohammed.

"Ne vemo, zakaj so nas vrnili, vendar so dejali, da zato, ker smo otroci muslimanov," je za Reuters dejala ena izmed deklet Khadija Grema in dodala, da je ujetništvu umrlo okoli pet deklet, vendar jih ugrabitelji baje niso ubili, temveč so umrle zaradi "stresa in travm, ki sta jih utrudila in oslabila".

Ugrabljeno dekle naj bi ostalo v ujetništvu, ker naj bi zavrnilo spreobrnitev v muslimansko vero, sta potrdila Grema in Muhammad Bursari, oče ene izmed deklet, ki se sklicuje na hčerino zgodbo.

Da je dekleta pripeljal Boko Haram, je za Reuters izjavil vojaški častnik na nadzorni točki v Dapchiju. Da so borci vrnili deklice, je potrdil tudi oče ene izmed deklic Bashir Manzo, ki je še pojasnil, da so jih pripeljali pred šolo danes zjutraj v več vozilih in jih izpustili. Po njegovih besedah so jih pred šolo odložili ugrabitelji, nato pa odpeljali naprej.

Prejšnji teden je nigerijska vlada sporočila, da se bodo s teroristi pogajali o izpustitvi.

Največja ugrabitev po Chiboku

Ugrabitev deklet, starih od 11 do 19 let, 19. februarja je bila najmnožičnejša, odkar je Boko Haram leta 2014 iz mesta Chibok ugrabil več kot 270 šolark, kar je povzročilo mednarodno ogorčenje. Nekatera izmed tistih deklet so še vedno v ujetništvu.

Zadnja ugrabitev pomeni dodatni pritisk na predsednika Muhamaduja Buharija, ki je postal predsednik z obljubo o zatrtju Boko Harama in njegovega devetletnega upora.

