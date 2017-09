Norvežani pred odločitvijo: varovanje okolja ali črpanje nafte

Erna Solberg je na oblasti od leta 2013

11. september 2017 ob 09:15

Oslo - MMC RTV SLO, STA

Na Norveškem potekajo parlamentarne volitve, za katere obe največji stranki, vladajoči konservativci in laburisti, upata, da jima bodo prinesle zmago. A jeziček na tehtnici bi lahko bile stranke, ki si prizadevajo za takojšnjo ustavitev črpanja zemeljskega plina in nafte.

Volišča za 169-članski norveški parlament (storting) so se ponekod odprla že v nedeljo, danes pa bodo odprta še do 21.00. Objava prvih izidov bi se lahko nekoliko zavlekla, saj so se odločili, da bodo vse glasovnice za parlamentarne volitve šteli tudi ročno, da bi se tako izognili morebitnim nepravilnostim. Pred volitvami so se namreč pojavile bojazni, da bi lahko pri štetju glasov prek računalniškega sistema prišlo do hekerskih vdorov, ki bi lahko vplivali na nekatere podatke.

Konservativni blok vodi trenutna premierka Erna Solberg, vodja levičarske opozicije pa je vodja laburistov Jonas Gahr Störe.

Kakšni bodo odnosi z EU-jem?

Ne glede na izide naj bi tokratne norveške parlamentarne volitve prinesle prevetritev odnosov z Evropsko unijo, saj naj bi se okrepila podpora tistim norveškim strankam, ki so kritične do EU-ja. Norveška ni članica EU-ja, je pa od leta 1994 članica Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in schengenskega območja.

Najbolj radikalno stališče zastopa Stranka centra, ki bi lahko po volitvah vstopila v koalicijo z laburisti, in se zavzema za odpravo članstva v EGP-ju in sklenitev trgovinskega sporazuma. Tudi če bi se konservativci obdržali na oblasti, bi lahko po volitvah ubrali do EU-ja kritično smer po zaslugi koalicijske Stranke napredka, ki je znana po svojih protimigrantskih stališčih. Razpravo o prevetritvi odnosov je na Norveškem okrepila tudi odločitev Velike Britanije za odhod iz povezave. Norveški volivci so na dveh referendumih, leta 1972 in 1994, že zavrnili vstop Norveške v EU.

Kot piše Guardian, pa je od izidov volitev odvisna tudi prihodnost izkoriščanja nafte in zemeljskega plina. V vzponu so namreč Zeleni in Socialna levica, ki jima ankete napovedujejo 18 sedežev v parlamentu, kar bi lahko predstavljalo jeziček na tehtnici pri oblikovanju koalicije. Obe stranki si prizadevata za omejitev ali odpravo črpanja goriv, ki so Norveški omogočile takšno blaginjo. V javnomnenjski raziskavi prejšnji mesec je bilo prvič več ljudi naklonjenih opustitvi črpanja v korist varovanja okolja kot nadaljevanju trenutne politike.

A. P. J.