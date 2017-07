Novi spopadi in napoved nove stavke v Venezueli

Opozicija ostro proti referendumu za ustavodajni zbor

23. julij 2017 ob 09:34

Caracas - MMC RTV SLO/Reuters

Venezuelska opozicija je po novih nasilnih spopadih z varnostnimi silami napovedala novo stavko in proteste proti kongresnim volitvam za ustavodajni zbor, ki naj bi spisal novo ustavo.

Četrtkove opozicijske stavke se je udeležilo več milijonov ljudi, kljub temu da javni in naftni sektor v njej nista sodelovala. Po sobotnih spopadih med protestniki in varnostnimi silami je opozicija za sredo in četrtek napovedala novo, tokrat dvodnevno stavko.

Več tisoč ljudi je v soboto protestiralo proti delovanju vrhovnega sodišča in kongresnim volitvam, napovedanim za 30. julij, na katerih bi naj izvolili ustavodajni zbor, ki bo spisal novo ustavo z reformami predsednika Nicolasa Madura. Proti ustavnim spremembam je sicer na neuradnem referendumu glasovala velika večina izmed tretjine Venezuelcev, ki so se ga udeležili.

V nekaj ur trajajočih spopadih so zamaskiranci s kamenjem in molotovkami napadali varnostne sile, narodna garda pa je protestnike iz motociklov škropila s solzivcem. Protestnike so zaustavile varnostne sile z oklepnimi vozili in varnostnimi ščiti.

"Ljudje Venezuele ne obupujejo, so pogumni in se postavljajo za demokracijo ter ustavo," je na novinarski konferenci opozicijske koalicije dejal poslanec Simon Calzadilla.

Poškodovan violinist, ki je pred vojaki igral himno

Na protestih se je poškodoval violinist Wuilly Arteaga, ki je postal eden glavnih obrazov protestov, ko je pred vrsto oboroženih varnostnih sil na violino igral državno himno. 23-letnika so po poškodbah obraza odpeljali v bolnišnico, kjer je posnel videoposnetek s sporočilom: "Niti gumijasti naboji niti krogle nas ne bodo ustavili v boju. Jutri bom znova na ulici", poroča Guardian.

Opozicija medtem stopnjuje dejavnosti, da bi preprečila kongresne volitve prihodnjo nedeljo. Ustavodajni zbor bi namreč imel pooblastilo, da ponovno napiše ustavo ter razpusti obstoječe zakonodajno telo znotraj kongresa, ki je pod opozicijskim nadzorom. Za ponedeljek in petek so napovedani novi ulični protesti.

Predsednik Maduro je kljub grožnjam ameriškega predsednika Donalda Trumpa z ekonomskimi sankcijami odločen izpeljati referendum. V televizijskem intervjuju, v katerem je med drugim zapel tudi del pesmi Johna Lennona Imagine, je napovedal, da bo na ulice poslal 232.000 vojakov, da bi zagotovil varno izpeljavo referenduma.

Aretacija opozicijskega vrhovnega sodnika

V soboto so vladne varnostne službe aretirale opozicijskega pravnika Angela Zerpo, enega izmed 13 sodnikov venezuelskega vrhovnega sodišča, kar je še dodatno razbesnelo opozicijske voditelje. Pisarna venezuelskega državnega tožilstva je aretacijo že označila za nelegitimno.

Na sobotnih protestih je bilo poškodovanih 12 ljudi. Na protestih proti predsedniku Maduru, ki trajajo že od aprila, je doslej umrlo več kot 100 ljudi, več tisoč je bilo poškodovanih. Protestniki Madura obtožujejo diktature in zahtevajo nove neodvisne volitve.

J. R.