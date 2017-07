Venezuela: Med čakanjem na glasovanje na opozicijskem referendumu ubita ženska

Nasilje v Venezueli se nadaljuje

17. julij 2017 ob 07:29

Caracas - MMC RTV SLO

V Caracasu je bila med čakanjem na glasovanje na neuradnem referendumu ustreljena in ubita 61-letna medicinska sestra. Napadalci na motorjih so streljali v ljudi v vrsti in jih ranili še tri.

Opozicija, ki je nezavezujoči referendum organizirala, je za napad okrivila "paravojaško" tolpo. 61-letna Xiomara Soledad Scott je umrla nekaj minut po tem, ko je prišla v bolnišnico. Tožilstvo je sporočilo, da bo dogodek preiskalo.

V ločenem incidentu je bil ugrabljen, oropan in pretepen novinar Luis Olavarrieta, ki mu je sicer uspelo pobegniti, poroča BBC.

V nedeljo je na glasovanju, nekakšni javnomnenjski raziskavi o napovedani posebni skupščini z močjo spremeniti ustavo in razpustiti državne ustanove, predčasnem koncu mandata predsednika Nicolása Madura in tem, ali naj vojska brani sedanjo ustavo, glede na skupino akademikov, ki je nadzirala izvedbo, glasovalo več kot sedem milijonov ljudi. Za primerjavo, leta 2015 je opozicija na parlamentarnih volitvah prejela 7,7 milijona glasov. Venezuela ima sicer 30 milijonov prebivalcev.

Reuters poroča, da je proti posebni skupščini, za predčasne predsedniške volitve in za to, da vojska brani ustavo, glasovalo 98 odstotkov podpornikov opozicije, ki so se glasovanja udeležili.

Maduro želi posebno skupščino s posebnimi močmi

Ljudje so glasovali na improviziranih voliščih v gledališčih, na športnih prizoriščih in drugih krajih. Opozicija je želela s čim višjo udeležbo izvesti pritisk na vlado pred uradnim referendumom 30. julija, ko bodo volivci in volivke glasovali o posebni skupščini, ki bi s svojimi močmi po mnenju kritikov uvedla diktatorstvo. Opozicija še opozarja, da bi posebna skupščina dodatno oslabila nacionalno skupščino, zakonodajo telo, v katerem ima večino prav opozicija.

Predsednik Maduro pa trdi, da lahko le takšna skupščina povleče državo iz gospodarske in politične krize. Dejal je, da bi nova ustava "nevtralizirala" opozicijo in porazila "načrtovalce državnega udara", s čimer bi krepila mir v Venezueli, poroča BBC. Opozicijski voditelji se bojijo, da bi vzpostavitev nove skupščine skoraj gotovo prestavila letošnje regionalne volitve in predsedniške volitve prihodnje leto.

Venezuela je v globoki krizi. V uličnih spopadih med protestniki in policijo je od aprila umrlo že okoli 100 ljudi.

